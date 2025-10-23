Legia sprawiła niespodziankę! Augustyniak uciszył Szachtar [WIDEO]

20:41, 23. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl / Polsat Sport

Legia Warszawa w czwartek mierzyła się z Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji Europy. Rywalizacja zakończyła się udanie dla Wojskowych, którzy zwyciężyli 2:1. Bohaterem meczu został Rafał Augustyniak.

Kacper Chodyna oraz Rafał Augustyniak
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Kacper Chodyna oraz Rafał Augustyniak

Legia Warszawa remisuje z Szachtarem Donieck

W czwartek polskie zespoły rywalizują w ramach 2. kolejki rozgrywek Ligi Konferencji Europy. W jednym z meczów zobaczyliśmy w akcji Legię Warszawa. Podopieczni Edwarda Iordanescu mierzyli się na stadionie Wisły Kraków z Szachtarem Donieck. Przed pierwszym gwizdkiem doszło do sporego zamieszania z udziałem kibiców stołecznego zespołu.

Rywalizacja na Reymonta wyśmienicie rozpoczęła się dla Legii Warszawa. Wojskowi już w 16. minucie objęli prowadzenie za sprawą Rafała Augustyniak. Doświadczony pomocnik oddał piekielnie uderzenie z dystansu, które wylądowało z górnej części bramki. Golkiper Szachtara Donieck był bez szans.

Drużyna Edwarda Iordanescu miała przewagę w pierwszej odsłonie. Ale kibice nie obejrzeli więcej trafień. Stołeczna ekipa schodziła zatem na przerwę w dobrych humorach, mając jednobramkową przewagę.

W drugiej połowie przebudził się Szachtar Donieck. Ukraiński zespół powoli się rozpędzał, aż zaczął całkowicie dominować nad Legią Warszawa. W 61. minucie tablicy wyników było już 1:1. Do wyrównania doprowadził Luca Meirelles.

Wojskowi w kolejnych minutach skupili się wyłącznie na grze obronnej, ale sytuacja zmieniła się w samej końcówce. Drużyna Edwarda Iordanescu przycisnęła i w samej końcówce miała stały fragment gry z bliskiej odległości. Do rzutu wolnego podszedł Rafał Augustyniak, który odpalił petardę i dał zwycięstwo swojej drużynie.

Legia Warszawa w kolejnym meczu zmierzy się z Lechem Poznań. Szachtar Donieck natomiast podejmie FK Kudriwkę.

Szachtar Donieck – Legia Warszawa 1:2

Meirelles (61′) – Augustyniak (16′, 90+4′)

POLECAMY TAKŻE

Szachtar Donieck - Legia Warszawa
Kibice Legii Warszawa grozili przed meczem. Ogromne zamieszanie
Kibice Legii Warszawa na stadionie Wisły Kraków
Wyjątkowy dzień na Reymonta. Kibice Legii na stadionie Wisły
Mileta Rajović oraz Rafał Augustyniak
Augustyniak odpalił petardę! Co za gol [WIDEO]