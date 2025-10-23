Legia Warszawa w czwartek mierzyła się z Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji Europy. Rywalizacja zakończyła się udanie dla Wojskowych, którzy zwyciężyli 2:1. Bohaterem meczu został Rafał Augustyniak.

PressFocus Na zdjęciu: Kacper Chodyna oraz Rafał Augustyniak

Legia Warszawa remisuje z Szachtarem Donieck

W czwartek polskie zespoły rywalizują w ramach 2. kolejki rozgrywek Ligi Konferencji Europy. W jednym z meczów zobaczyliśmy w akcji Legię Warszawa. Podopieczni Edwarda Iordanescu mierzyli się na stadionie Wisły Kraków z Szachtarem Donieck. Przed pierwszym gwizdkiem doszło do sporego zamieszania z udziałem kibiców stołecznego zespołu.

Rywalizacja na Reymonta wyśmienicie rozpoczęła się dla Legii Warszawa. Wojskowi już w 16. minucie objęli prowadzenie za sprawą Rafała Augustyniak. Doświadczony pomocnik oddał piekielnie uderzenie z dystansu, które wylądowało z górnej części bramki. Golkiper Szachtara Donieck był bez szans.

AUGUSTYNIAAAAK 🤯💥



Spektakularny gol Rafała Augustyniaka dał prowadzenie Legii w rywalizacji z Szachtarem 🚨#UECL pic.twitter.com/h4f6noe6mD — Polsat Sport (@polsatsport) October 23, 2025

Drużyna Edwarda Iordanescu miała przewagę w pierwszej odsłonie. Ale kibice nie obejrzeli więcej trafień. Stołeczna ekipa schodziła zatem na przerwę w dobrych humorach, mając jednobramkową przewagę.

W drugiej połowie przebudził się Szachtar Donieck. Ukraiński zespół powoli się rozpędzał, aż zaczął całkowicie dominować nad Legią Warszawa. W 61. minucie tablicy wyników było już 1:1. Do wyrównania doprowadził Luca Meirelles.

SZACHTAR DOPROWADZA DO REMISU Z LEGIĄ 🚨



Luca Meirelles strzelcem gola dla zespołu z Ukrainy ⚽#UECL pic.twitter.com/Ni7AFdPTzb — Polsat Sport (@polsatsport) October 23, 2025

Wojskowi w kolejnych minutach skupili się wyłącznie na grze obronnej, ale sytuacja zmieniła się w samej końcówce. Drużyna Edwarda Iordanescu przycisnęła i w samej końcówce miała stały fragment gry z bliskiej odległości. Do rzutu wolnego podszedł Rafał Augustyniak, który odpalił petardę i dał zwycięstwo swojej drużynie.

Legia Warszawa w kolejnym meczu zmierzy się z Lechem Poznań. Szachtar Donieck natomiast podejmie FK Kudriwkę.

Szachtar Donieck – Legia Warszawa 1:2

Meirelles (61′) – Augustyniak (16′, 90+4′)