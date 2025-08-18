Skandaliczny transparent podczas meczu Rakowa. Jest reakcja prokuratury

Nadal nie milkną echa skandalicznego transparentu wywieszonego przez kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa. Szef MSWiA przekazał właśnie, że czynności podjęła prokuratura, a wcześniej węgierska policja.

PressFocus Na zdjęciu: Kłamliwy transparent kibiców Maccabi

Pierwsze kroki ws. kłamliwego transparentu

Kilka dni temu, podczas meczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy pomiędzy Maccabi Hajfa a Rakowem Częstochowa, doszło do skandalicznego wydarzenia. Grupa kilkunastu pseudokibiców drużyny z Izraela wywiesiła na trybunach kłamliwy transparent, na którym w języku angielskim napisane było: „Mordercy od 1939 roku”. Więcej o tej sprawie pisaliśmy TUTAJ.

Sytuacja ta wywołała oczywiście powszechne oburzenie w naszym kraju, a na ten akt prowokacji zareagowali najważniejsi politycy. Wkrótce po tym haniebnym incydencie głos zabrał także sam właściciel Maccabi, który w rozmowie z Goal.pl potępił tego typu zachowania i przeprosił. To jednak nie kończy sprawy, a właściwie dopiero ją zaczyna.

Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, poinformował właśnie na platformie X (dawniej Twitter), że zarówno węgierska policja, jak i polska podjęła w tej sprawie działa. Służby przekazały zgromadzone materiały do prokuratury, która dalej zajmie się tą sprawą.

– W dniu 15 sierp. węgierska Policja podjęła czynności w sprawie zniszczenia mienia oraz prezentowania haniebnego, kłamliwego transparentu. Jednocześnie dzisiaj polska Policja przesłała zgromadzone materiały do Prokuratury Krajowej. Nie ma zgody na sianie nienawiści i kłamstwa – napisał w mediach społecznościowych szef MSWiA.

