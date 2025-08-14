Skandal na meczu Rakowa. Izraelczycy oskarżają Polaków o Holocaust

Raków Częstochowa pokonał rywala i awansował do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. W samej końcówce meczu na trybunach pojawił się obrzydliwy transparent.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Maccabi - Raków

Skandaliczny transparent Izraelczyków

Maccabi Hajfa wygrało przed tygodniem na wyjeździe z Rakowem Częstochowa 1-0 i było bliżej awansu do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Atmosfera przed rewanżowym starciem była bardzo napięta – podczas treningu doszło do zamieszania między zawodnikami obu drużyn. Rzecznik prasowy Rakowa Damian Markowski tłumaczył, że piłkarze Maccabi zapoczątkowali konflikt, przedwcześnie rozpoczynając trening. Zwieńczeniem tej emocjonującej rywalizacji było czwartkowe spotkanie.

Raków tego dnia był lepiej dysponowany, w konsekwencji ogrywając rywala 2-0. To wystarczyło, aby awansować do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Maccabi grało beznadziejnie, a w dodatku jego piłkarze skupiali się na zrobieniu krzywdy, nadmiernie faulując graczy Medalików. Konsekwencją tego była gra w osłabieniu po dwóch żółtych kartkach dla jednego z gospodarzy.

Po końcowym gwizdku media obiegło zdjęcie skandalicznego transparentu, który pojawił się na trybunie zajmowanej przez izraelskich kibiców. Napis brzmiał „Mordercy od 1939”, co jest oczywistym nawiązaniem do czasów Holocaustu, o który oskarżeni zostali Polacy. Od razu pojawiło się mnóstwo głosów, nawołując do reakcji polskie władze oraz UEFA.