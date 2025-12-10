fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków nie może liczyć na Ivi Lopeza

Raków Częstochowa zmierzy się w czwartek ze Zrinjskim Mostar, chcąc odnieść trzecie zwycięstwo w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Tymczasem przed tą potyczką szkoleniowiec Medalików ujawnił, że wicemistrzowie Polski będą musieli radzić sobie w rywalizacji z wiceliderem ligi bośniackiej bez kluczowego zawodnika.

– Nie ma z nami Ivi Lopeza. Nie przyjechał do Sosnowca i na pewno jutro nie wystąpi. Ten uraz pleców wciąż się utrzymuje – oznajmił trener Marek Papszun w trakcie czwartkowej konferencji prasowej, która była transmitowana w klubowej telewizji.

Ponadto szkoleniowiec Medalików wyraził kilka słów na temat najbliższego rywala.

– Po analizie mogę powiedzieć, że to drużyna doświadczona, ograna, z doświadczonym trenerem, który umiejętnie prowadzi zespół. Wydaje mi się, że w europejskich pucharach osiągają wyniki lepsze, niż wynikałoby to z ich indywidualnego potencjału. To bardziej drużyna oparta na jedności i organizacji niż na indywidualnych umiejętnościach. Czasem są zespoły z większą jakością piłkarską, ale słabszą organizacją gry. Tutaj jest odwrotnie – zaznaczył trener Rakowa.

– Mają sześć punktów, co samo w sobie świadczy o ich sile. Musimy jutro włożyć dużo wysiłku, żeby to spotkanie wygrać – uzupełnił Papszun.

Czwartkowa konfrontacja zacznie się o godzinie 21:00. Mecz z udziałem Rakowa i Zrinjskiego odbędzie się w Sosnowcu na ArcelorMittal Park.

