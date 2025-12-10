Górnik tonie, ale pojawił się promyk nadziei. Kto wraca na ławkę?

Górnik Łęczna ma za sobą fatalną pierwszą część sezonu w Betclic 1. Lidze. Według informacji Kamila Bętkowskiego na X niewykluczone, że w klubie będzie miał miejsce duży powrót.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Łęczna

Górnik Łęczna może uratować tylko on. Kamil Kiereś może wrócić do klubu

Górnik Łęczna zakończył 2025 rok na ostatniej pozycji w tabeli Betclic 1. Ligi. Na dziś Zielono-czarni mają na swoim koncie zaledwie 11 punktów. W związku z tym w rundzie wiosennej ekipę z Łęcznej czeka trudna walka o ligowy byt. Tymczasem ciekawe wieści przekazał Kamil Bętkowski na X.

Znany insider, zwykle dobrze poinformowany w kwestiach spekulacji transferowych, tym razem przekazał, że w Górniku możliwy jest duży powrót. Rozmowy z klubem zaczął trener Kamil Kiereś. Możliwe zatem, że doświadczony szkoleniowiec ponownie będzie pracował w szeregach Zielono-czarnych.

51-latek prowadził już Górnika od lipca 2019 do kwietnia 2022 roku. Kiereś wówczas kierował ekipą z Łęcznej łącznie w 107 meczach, notując bilans 1,57 punktu na spotkanie.

Górnik do ligowego grania wróci w drugi weekend lutego 2026 roku. W swoim pierwszym oficjalnym spotkaniu po zimowej przerwie łęcznianie zmierzą się na wyjeździe z Puszczą Niepołomice. Z kolei pierwszy mecz u siebie pod wodzą nowego/starego szkoleniowca ekipa z Łęcznej może zagrać 14 lutego. Wówczas na drodze Górnika stanie Stal Mielec, którą w przeszłości Kiereś również prowadził.

Aktualnie szkoleniowcem Zielono-czarnych jest Daniel Rusek. 35-latek zastąpił w tej roli Macieja Stolarczyka, który został zwolniony po 12 spotkaniach we wrześniu.

