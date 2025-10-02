Raków Częstochowa w czwartek (2 października) rozpocznie grę w Lidze Konferencji. Ich pierwszym rywalem będzie Universitatea Craiova z Rumunii. Oto przewidywane składy na ten mecz.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Przewidywane składy na mecz Raków – Craiova

Raków Częstochowa bez większych problemów zapewnił sobie awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. W eliminacjach podopieczni Marka Papszuna wygrali pięć z sześciu spotkań. Tylko w dwumeczu z Maccabi Hajfą musieli odrabiać straty po pierwszym starciu. Rundę zasadniczą europejskich pucharach rozpoczną od domowego meczu z Universitatea Craiova z Rumunii.

Przed meczem w Lidze Konferencji na listę zawodników kontuzjowanych trafił Zoran Arsenić. Chorwat podczas konfrontacji z Lechem Poznań doznał kontuzji, przez co nie zagra przez najbliższe tygodnie. Oprócz niego niedostępni są Erick Otieno i Vladyslav Kochergin.

W czwartkowym starciu nie powinno być żadnych niespodzianek w składzie Rakowa. Między słupkami pewne miejsce w składzie ma Kacper Trelowski. Tercet środkowych obrońców powinni stworzyć Bogdan Racovitan, Fran Tudor i Stratos Svarnas. W drugiej linii możliwe, że zobaczymy zestawienie Adriano, Peter Barath, Marko Bulat i Michael Ameyaw. W linii ataku obok Iviego Lopeza i Jonatana Braut Brunesa prawdopodobnie wystąpi Lamine Diaby-Fadiga.

Przewidywane składy na mecz Raków – Craiova:

Raków: Trelowski – Racovitan, Tudor, Svarnas – Adriano, Barath, Bulat, Ameyaw – Diaby-Fadiga, Lopez – Brunes

Craiova: Isenko – Rus, Screciu, Badelj – Radulescu, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu – Al-Hamlawi, Baiaram

Początek meczu Raków – Craiova w czwartek (2 października) o godzinie 21:00. Zawody poprowadzi sędzia Ishmael Barbara z Malty. Spotkanie odbędzie się na stadionie ArcelorMittal Park w Sosnowcu.