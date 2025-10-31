PZPN potwierdził. Polska złożyła odważną kandydaturę do UEFA

fot. Paul Marriott / Alamy Na zdjęciu: Puchar Ligi Konferencji UEFA

Gdańsk kandydatem do zorganizowania finału Ligi Konferencji UEFA

Liga Konferencji to rozgrywki, które na europejskiej scenie ustępują miejsca Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Mimo wszystko dla polskich kibiców są niezwykle ważne, ponieważ właśnie w nich okazję do gry mają przedstawiciele PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem ciekawą wiadomość przekazał PZPN.

„Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) ogłosiła oficjalne kandydatury do organizacji finałów Ligi Konferencji UEFA w latach 2028 i 2029. Wśród zgłoszonych miast znalazł się również Gdańsk, z propozycją rozegrania finałowego meczu na Polsat Plus Arenie. Polski Związek Piłki Nożnej zgłosił gotowość do organizacji finału w jednym z tych dwóch terminów – w zależności od decyzji UEFA. To kolejny dowód zaufania, jakim europejska federacja darzy Polskę jako sprawdzonego i wiarygodnego gospodarza największych piłkarskich wydarzeń” – brzmi komunikat opublikowany na stronie internetowej PZPN.pl.

Polska w ostatnim czasie dała się zapamiętać jako organizator kilku ważnych piłkarskich wydarzeń. Już też wiadomo, że na polskich stadionach w 2026 roku odbędą się mistrzostwa świata kobiet do lat 20. Gospodarzami turnieju będą: Katowice, Sosnowiec, Bielsko-Biała oraz stadion ŁKS-u w Łodzi. Na temat najnowszej kandydatury głos zabrał z kolei przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Nożnej.

– Wielokrotnie udowodniliśmy, że potrafimy perfekcyjnie organizować wydarzenia piłkarskie najwyższej rangi. Chcemy, by Gdańsk ponownie stał się areną finałowych emocji i miejscem, gdzie futbol łączy kibiców z całej Europy – powiedział sekretarz generalny PZPN – Łukasz Wachowski.

Tymczasem w 2026 roku finał Ligi Konferencji odbędzie się w Lipsku na Red Bull Arenie. Z kolei w maju tego roku najlepsze ekipy rozgrywek gościł stadion Tarczyński Arena we Wrocławiu, na którym na co dzień swoje mecze w roli gospodarza rozgrywa Śląsk Wrocław.

