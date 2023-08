Legia Warszawa – FC Midtjylland to pojedynek czwartej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Na MCH Arena w Herning padł remis 3:3. Ile goli obejrzymy na Łazienkowskiej? Znamy już oficjalne składy na rewanżowe starcie w stolicy Polski.

IMAGO/ PIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Midtjylland - Legia

W pierwszej odsłonie rywalizacji Legia – Midtjylland padł remis 3:3

Czy na Łazienkowskiej czeka nas “nudne spotkanie”? Na to nadzieję ma Kosta Runjaić

Na kogo postawili szkoleniowcy oby ekip? Znamy oficjalne składy

Legia – Midtjylland. Wiemy, na kogo postawił Runjaić

Skoro w Danii padło sześć bramek, to ile goli zobaczymy na Łazienkowskiej? Obie ekipy z pary Legia – Midtjylland są nastawione na ofensywę, co zwiastuje ogromne emocje w rewanżu czwartej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy.

Trener gospodarzy, Kosta Runjaić, ma nadzieję na to, że spotkanie w Warszawie “będzie nudne”. Jaki skład na mecz z Midtjylland wystawił opiekun Wojskowych? W jedenastce Legii nie ma żadnych zmian w stosunku do przedmeczowych przewidywań – Runjaić nie zaskoczył. Z kolei opiekun gości dokonał dwóch roszad. Zamiast Gartenmanna i Martineza zobaczymy Inagasona i Cho.

Pojedynek Legia – Midtjylland rozpocznie się o 21:00, a poprowadzi go włoski sędzia Simone Sozza. Pierwszy mecz zakończył się remisem 3:3.

Oficjalne składy na mecz Legia – Midtjylland:

Legia Warszawa: Tobiasz – Jędrzejczyk, Augustyniak, Ribeiro – Wszołek, Slisz, Elitim, Kun – Josue, Pekhart, Gual

FC Midtjylland: Lossl – Dalsgasrd, Ingason, Juninho, Paulinho – Sorensen, Simsir, Olsson, Gigović – Franculino, Cho