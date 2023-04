PressFocus Na zdjęciu: Filip Marchwiński

Piłkarze Lecha Poznań polecą do Florencji w słabych humorach

Fiorentina z Bułgarskiej wywiozła bowiem bardzo korzystny wynik

Filip Marchwiński uważa, że rywal postawił wysoko poprzeczkę

“Trzeba oddać Fiorentinie, że bardzo dobrze zamykała przestrzenie”

Fiorentina przyjechała do Poznania jak po swoje i wygrała aż 4:1 z Lechem, któremu bardzo trudno będzie odwrócić losy rywalizacji. Po meczu głos zabrał pomocnik Kolejorza – Filip Marchwiński – według którego Viola była najmocniejszym przeciwnikiem, z jakim mierzyli się w Lidze Konferencji.

– Uważam, że w pierwszej połowie graliśmy inaczej niż w poprzednich meczach w Europie. Raczej wybieraliśmy dalekie podania, mało było składnych akcji złożonych z podań po ziemi. Trzeba oddać Fiorentinie, że bardzo dobrze zamykała przestrzenie i ciężko było przetransportować piłkę wyżej – mówi Filip Marchwiński, który rozegrał wczoraj dziewięćdziesiąt minut.

– Rywal postawił nam poprzeczkę bardzo wysoko, mamy dużo aspektów do poprawy, nie wyglądało to jak we wcześniejszych spotkaniach. To był najmocniejszy przeciwnik, z jakim mierzyliśmy się w Lidze Konferencji, czuliśmy to i widzieliśmy – dodał ofensywny pomocnik.