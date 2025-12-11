Liga Konferencji: tabela i wyniki. Oto miejsca polskich drużyn po 5. kolejce

Legia Warszawa straciła szanse na awans do fazy pucharowej. O grę w Europie na wiosnę walczy wciąż Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. O krok od gry w 1/8 finału jest Raków Częstochowa. Oto tabela Ligi Konferencji.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Legia odpadła, Lech i Jagiellonia walczą, Raków z awansem

Czwartkowy wieczór z Ligą Konferencji w wykonaniu polskich klubów rozpoczął się w najgorszy możliwy sposób. O ile porażka Jagiellonii Białystok z Rayo Vallecano była do przewidzenia (1:2), tak Legia Warszawa skompromitowała się w Armenii, przegrywając z Noah (1:2). Jednocześnie stołeczny klub stracił szansę na awans do fazy pucharowej. Po 5. kolejkach mają na swoim koncie trzy punkty.

Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja Dumy Podlasia, która może być pewna gry w Europie na wiosnę. Za tydzień zmierzą się a AZ Alkmaar, lecz nawet ewentualna porażka nie powinna sprawić, że spadną poza TOP24 w tabeli.

Lepiej pod względem wyniku zakończył się mecz Lecha Poznań z Mainz. Kolejorz zremisował (1:1), choć miał wyraźną przewagę, ponieważ przez ponad dwadzieścia minut grali o jednego zawodnika więcej. Na ten moment zajmują 20. miejsce w tabeli i wciąż muszą drżeć o grę w fazie pucharowej Ligi Konferencji.

Najlepiej z polskich klubów zaprezentował się Raków Częstochowa. Medaliki jako jedyni zdobyli komplet punktów, wygrywając z Zrinjski (1:0). Tym samym są o krok od zajęcia miejsca w TOP8, co gwarantuje bezpośredni awans do 1/8 finału. Aktualnie zajmują 3. miejsce w tabeli. Teoretycznie wciąż mają szanse na zwycięstwo w fazie ligowej, ponieważ do lidera, czyli Strasbourga tracą tylko dwa punkty.

Wyniki polskich klubów w 5. kolejce Ligi Konferencji:

Jagiellonia Białystok 1:2 Rayo Vallecano

Noah 2:1 Legia Warszawa

Lech Poznań 1:1 FSV Mainz

Raków Częstochowa 1:0 Zrinjski Mostar

Ostatnia kolejka Ligi Konferencji odbędzie się za tydzień w czwartek. Legia zmierzy się z Lincoln w meczu, który nie zmieni jej sytuacji w tabeli. Lech Poznań o awans zagra z Sigmą Ołomuniec, a Jagiellonia z AZ Alkmaar. Z kolei Raków spróbuje wskoczyć na 1. miejsce, a na ich drodze stanie Omonia Nikozja.