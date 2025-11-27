Lech pokazał klasę w Lidze Konferencji. Ismaheel bohaterem

Lech Poznań wygrał z Lausanne 2:0 w meczu 4. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Bohaterem spotkania został Taofeek Ismaheel, który najpierw otworzył wynik meczu, a potem asystował przy kolejnym trafieniu.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha

Lech sporo awansował w tabeli Ligi Konferencji

Lech Poznań znakomicie zaczął zmagania w tej edycji Ligi Konferencji pokonując wysoko Rapid Wiedeń. Jednak kolejne porażki z Rayo Vallecano oraz szczególnie z Lincoln Red Imps sprawiły, że sytuacja Kolejorza w tabeli mocno się skomplikowała. W starciu z Lausanne poznaniacy potrzebowali wygranej.

Mecz przy Bułgarskiej dobrze rozpoczął się dla Lechitów. Gospodarze byli zdeterminowani i próbowali przejąć kontrolę nad tym pojedynkiem. Można powiedzieć, że udało im się to na długie minuty, ale brakowało im jakości w wykończeniu akcji i przysłowiowej kropki nad i. Szwajcarzy do głosu doszli dopiero w końcówce pierwszej odsłony, stwarzając kilka groźnych sytuacji.

Po zmianie stron sytuacja na placu gry zupełnie się odwróciła. Lech został zepchnięty do głębokiej defensywy i w dwóch sytuacjach mógł mówić o sporym szczęściu, że Mrozek nie musiał wyciągąć futbolówki z siatki.

Kolejorz otrząsnął się dopiero po kilkunastu minutach. Pomogły też zmiany. W 67. minucie wynik spotkania otworzył Ismaheel, który wszedł do gry chwilę wcześniej. Nigeryjczyk wykorzystał dobre podanie od Jagiełły i skierował piłkę do bramki rywala.

Końcówka spotkania to już dominacja gości, którzy usilnie dążyli do wyrównania. Najbliżej tego byli w doliczonym czasie gry, gdy obrońca Lecha wybijał piłkę niemal z linii bramkowej. Chwilę po tym, gospodarze przeprowadzili zabójczą kontrę. Znów kluczowy okazał się Ismaheel, który asystował przy golu Agnero.

Wygrana pozwoliła Lechowi wysoko awansować w tabeli Ligi Konferencji i jednocześnie uspokoić sytuację przed kolejnymi spotkaniami z Mainz oraz Sigmą Ołomuniec.

