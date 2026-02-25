Widzew celuje wyżej. Ambitna deklaracja właściciela

Widzew Łódź to klub, który ma wypełnienie stadionu na poziomie 93 procent. Jednocześnie są plany nad rozbudową trybun. Mówił o tym właściciel Widzewa w magazynie "Gol" w TVP Sport.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Stadion Widzewa Łódź

Robert Dobrzycki chce większego stadionu

Widzew Łódź w tej kampanii broni się przed spadkiem z PKO BP Ekstraklasa. W każdym razie władze klubu mają ambitne plany na przyszłość. Już w kolejnym sezonie łodzianie – w przypadku utrzymania – mieliby walczyć o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Coraz częściej w mediach przewija się także temat powiększenia pojemności stadionu Widzewa. Głos w tej sprawie zabrał właściciel klubu.

– Zakładamy, że będziemy potrafili zapewnić stadion o pojemności 30–32 tysięcy praktycznie na większości meczów. Taki mamy cel i taki jest nasz długoterminowy plan. Rozbudować obecny obiekt do takiej wielkości. To nie jest jednak kwestia prosta. Stadion jest miejski, więc musimy współpracować z miastem, aby doprowadzić ten projekt do realizacji – mówił Robert Dobrzycki w programie „Gol” na antenie TVP Sport.

– Oczywiście będziemy brać pod uwagę wszystkie przychody komercyjne i odpowiednio ustawić biznesplan, żeby wszystko spięło się finansowo razem z miastem i żebyśmy mogli tę inwestycję przeprowadzić. Jest to potrzebne, ponieważ wielu kibiców nie może oglądać meczów Widzewa na żywo. Wydaje mi się, że nawet przy stadionie na 32 tysiące miejsc obłożenie powinno przekraczać 90 procent, biorąc pod uwagę społeczność Widzewa, która jest bardzo mocno zdeklarowana – zaznaczył właściciel klubu z Łodzi.

Tymczasem już w sobotę Widzew rozegra spotkanie wyjazdowe z Pogonią Szczecin. Mecz odbędzie się o godzinie 14:45. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz trzeci w tym sezonie, ponieważ w grudniu doszło również do potyczki w STS Pucharze Polski z udziałem obu drużyn.