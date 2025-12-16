Kibice Legii mówią dość. Ważna decyzja przed ostatnim meczem w tym roku

Legia Warszawa jest w bardzo trudnym momencie, a kibice mają już dość pasma porażek i kompromitacji. Dlatego Nieznani Sprawcy zapowiedzieli brak dopingu podczas ostatniego w tym roku meczu.

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Legia Warszawa

Ostatni mecz Legii bez dopingu i oprawy kibiców

Legia Warszawa w tym sezonie nie może być zadowolona ze swojej postawy właściwie pod każdym względem. No może tylko mecz o Superpuchar Polski i zwycięstwo w tym meczu można uznać za sukces stołecznego klubu, to jednak zdecydowanie zbyt mało biorąc pod uwagę aspiracje i cel wszystkich w klubie oraz kibiców. Kolejny sezon zapowiada się bowiem bez mistrzostwa Polski, choć matematyczne szanse nadal są. Te, także na spadek, wyliczył Superkomputer BETSiE.

Niemniej trzeba przyznać, że aktualna sytuacja Legii w dużej mierze, przeważającej, spowodowana jest działaniami władz klubu. Wystarczy przecież powiedzieć o tym, że nadal zespół nie ma nowego trenera, choć od zwolnienia Edwarda Iordanescu minęło bardzo dużo czasu. Dopiero Marek Papszun ma odmienić grę i wyniki, ale zdecydowanie stracono ostatnie tygodnie, a właściwie to przegrano w tym czasie sezon; zarówno w lidze, jak i pucharach.

Dlatego trudno dziwić się decyzji kibiców stołecznego klubu, którzy mają dość aktualnej sytuacji w drużynie i przed ostatnim meczem w 2025 roku ogłosili bojkot. Nieznani Sprawcy, a więc grupa ultrasów zasiadających na Żylecie zapowiedziała brak dopingu oraz opraw na najbliższym meczu z Lincoln Red Imps, choć to starcie nie ma już dla Wojskowych większego znaczenia.

