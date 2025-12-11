Jagiellonia walczy o „ósemkę”. Znamy składy na mecz z Rayo

Siemieniec wybrał skład na mecz z Rayo
Jagiellonia Białystok obecnie zajmuje 9. miejsce w tabeli Ligi Konferencji i walczy o awans do najlepszej ósemki, by w lutym uniknąć grania w fazie play-off. Obecnie zespół z Podlasia ma na swoim koncie osiem oczek dzięki wygranym z Hamrun i KuPS oraz po remisach z Strassbourgiem i Shkendiją. Rayo Vallecano jest na pozycji 12. i zgromadziło jeden punkt mniej. Czwartkowy pojedynek ma zatem istotne znaczenie w kontekście ostatecznych rozstrzygnięć.
Adrian Siemieniec zdecydował się na dwie zmiany względem przewidywanego składu. Media do gry w wyjściowej jedenastce typowały Lozano oraz Mazurka. W ich miejsce zobaczymy natomiast Drachala i Pietuszewskiego. Szkoleniowiec desygnował do gry zdecydowanie najmocniejszy skład.
Więcej zmian w składzie zdecydował się zrobić szkoleniowiec gości Inigo Perez, który często rotuje zestawieniem między La Ligą a europejskimi pucharami.
Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano: oficjalne składy
Jagiellonia: Abramowicz, Wojtuszek, Vital, Stojinović, Wdowik, Flach, Drachal, Imaz, Pozo, Pietuszewski, Pululu.
Rayo: Batalla, Chavarria, Luiz Felipe, Lejeune, Balliu, Palazon, Ciss, Lopez, Garcia, Camello, Ratiu.
