Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano, typy i przewidywania
Jagiellonia Białystok podejmie Rayo Vallecano w 5. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji, a oba zespoły mają za sobą mieszane wyniki w poprzedniej serii gier. Ekipa Dumy Podlasia wygrała 1:0 z KuPS Kuopio, natomiast drużyna Los Vallecanos przegrała 1:2 ze Slovanem Bratysława. W tabeli Jagiellonia zajmuje 9. miejsce, a Rayo plasuje się na 12. pozycji. Warto dodać, że Hiszpanie wcześniej w tej edycji pokonali już jeden polski klub, kilka tygodni temu wygrywając 3:2 z Lechem Poznań. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w najbliższy czwartek, 11 grudnia o godzinie 18:45.
Moim zdaniem w tym meczu oba zespoły trafią do siatki. Zarówno Jagiellonia, jak i Rayo prezentują ofensywny styl gry, więc możemy liczyć na wiele bramek po obu stronach. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.
Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano, sytuacja kadrowa
W meczu Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano zespół gospodarzy będzie mógł wystawić niemal pełny skład, w tym Oskara Pietuszewskiego i Tarasa Romanczuka, którzy wrócili już do pełni sił. W drużynie gości zabraknie natomiast Pedro Diaza Fanjula oraz Oscara Trejo, a występ Alexandre’a Alemao stoi pod znakiem zapytania. Te osłabienia mogą mieć wpływ na przebieg czwartkowego starcia.
Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.
Khalid Abdul Mumin
Uraz więzadła krzyżowego
Połowa grudnia 2025
Pedro Díaz Fanjul
Uraz więzadła
Koniec grudnia 2025
Oscar Trejo
Uraz ścięgna udowego
Połowa grudnia 2025
Alexandre Alemão
Fizyczny dyskomfort
Niepewny
Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano, ostatnie wyniki
W ostatnim czasie obie drużyny rywalizowały zarówno w lidze, jak i w krajowym pucharze. Jagiellonia Białystok jest w słabej formie – przegrała 1:2 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza w PKO BP Ekstraklasie oraz 1:3 z GKS-em Katowice w Pucharze Polski. Rayo Vallecano natomiast uległo Espanyolowi Barcelona 0:1 w La Lidze, ale pokonało Real Avila 2:1 w Pucharze Króla, co pokazuje mieszane, lecz nieco lepsze rezultaty Hiszpanów.
Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano, historia
Czwartkowe spotkanie Jagiellonii Białystok z Rayo Vallecano będzie wyjątkowe, ponieważ oba kluby zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w całej historii. To debiutanckie starcie zapowiada się ciekawie i może wyznaczyć nowe wątki w międzynarodowej rywalizacji obu zespołów. Fani obu drużyn z pewnością będą uważnie śledzić to historyczne wydarzenie.
Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów nieznacznym faworytem czwartkowej potyczki są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Jagiellonii Białystok wynosi około 3.35, typ na zwycięstwo Rayo Vallecano to mniej więcej 2.15, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.25. Załóż konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Liga Konferencji |
11 grudnia 2025
18:45
Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano, przewidywane składy
Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Stojinović, Vital, Wdowik – Flach, Romanczuk – Pozo, Drachal, Imaz – Pululu
Rayo: Batalla – Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria – Valentin, Lopez – Palazon, Gumbau, Perez – De Frutos
Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Jagiellonii 100%
- remisem 0%
- zwycięstwem Rayo 0%
3+ Votes
Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano, transmisja meczu
Spotkanie Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano w ramach 5. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2, a także w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w najbliższy czwartek, 11 grudnia o godzinie 18:45.
