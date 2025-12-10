Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano: typy i kursy na mecz Ligi Konferencji. Podopiecznych Adriana Siemieńca czeka trudne zadanie. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w najbliższy czwartek, 11 grudnia o godzinie 18:45.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano, typy i przewidywania

Jagiellonia Białystok podejmie Rayo Vallecano w 5. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji, a oba zespoły mają za sobą mieszane wyniki w poprzedniej serii gier. Ekipa Dumy Podlasia wygrała 1:0 z KuPS Kuopio, natomiast drużyna Los Vallecanos przegrała 1:2 ze Slovanem Bratysława. W tabeli Jagiellonia zajmuje 9. miejsce, a Rayo plasuje się na 12. pozycji. Warto dodać, że Hiszpanie wcześniej w tej edycji pokonali już jeden polski klub, kilka tygodni temu wygrywając 3:2 z Lechem Poznań. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w najbliższy czwartek, 11 grudnia o godzinie 18:45.

Moim zdaniem w tym meczu oba zespoły trafią do siatki. Zarówno Jagiellonia, jak i Rayo prezentują ofensywny styl gry, więc możemy liczyć na wiele bramek po obu stronach. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano, sytuacja kadrowa

W meczu Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano zespół gospodarzy będzie mógł wystawić niemal pełny skład, w tym Oskara Pietuszewskiego i Tarasa Romanczuka, którzy wrócili już do pełni sił. W drużynie gości zabraknie natomiast Pedro Diaza Fanjula oraz Oscara Trejo, a występ Alexandre’a Alemao stoi pod znakiem zapytania. Te osłabienia mogą mieć wpływ na przebieg czwartkowego starcia.

Kontuzje i zawieszenia Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni. Kontuzje i zawieszenia Rayo Vallecano Zawodnik Powrót Khalid Abdul Mumin Uraz więzadła krzyżowego Połowa grudnia 2025 Pedro Díaz Fanjul Uraz więzadła Koniec grudnia 2025 Oscar Trejo Uraz ścięgna udowego Połowa grudnia 2025 Alexandre Alemão Fizyczny dyskomfort Niepewny

Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano, ostatnie wyniki

W ostatnim czasie obie drużyny rywalizowały zarówno w lidze, jak i w krajowym pucharze. Jagiellonia Białystok jest w słabej formie – przegrała 1:2 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza w PKO BP Ekstraklasie oraz 1:3 z GKS-em Katowice w Pucharze Polski. Rayo Vallecano natomiast uległo Espanyolowi Barcelona 0:1 w La Lidze, ale pokonało Real Avila 2:1 w Pucharze Króla, co pokazuje mieszane, lecz nieco lepsze rezultaty Hiszpanów.

Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano, historia

Czwartkowe spotkanie Jagiellonii Białystok z Rayo Vallecano będzie wyjątkowe, ponieważ oba kluby zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w całej historii. To debiutanckie starcie zapowiada się ciekawie i może wyznaczyć nowe wątki w międzynarodowej rywalizacji obu zespołów. Fani obu drużyn z pewnością będą uważnie śledzić to historyczne wydarzenie.

Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem czwartkowej potyczki są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Jagiellonii Białystok wynosi około 3.35, typ na zwycięstwo Rayo Vallecano to mniej więcej 2.15, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.25. Załóż konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano, przewidywane składy

Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Stojinović, Vital, Wdowik – Flach, Romanczuk – Pozo, Drachal, Imaz – Pululu

Rayo: Batalla – Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria – Valentin, Lopez – Palazon, Gumbau, Perez – De Frutos

Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano, kto wygra?

Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano, transmisja meczu

Spotkanie Jagiellonia Białystok – Rayo Vallecano w ramach 5. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2, a także w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w najbliższy czwartek, 11 grudnia o godzinie 18:45.

