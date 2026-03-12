Raków Częstochowa w czwartkowy wieczór zagra na wyjeździe z Fiorentiną w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji. Na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy obu drużyn.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Fiorentina – Raków Częstochowa: oficjalne składy

W czwartkowy wieczór swoje pierwsze spotkanie w ramach 1/8 finału rozgrywek Ligi Konferencji Europy rozegra Raków Częstochowa. Podopiecznych Łukasza Tomczyka będzie czekało niezwykle trudne wyzwanie, ponieważ zagrają na wyjeździe z Fiorentiną. Medaliki staną przed szansą wyeliminowaniem Violi, która tak zaszła za skórę polskim zespołem. W przeszłości Włosi okazywali się lepsi od Lecha Poznań, a ostatnio sprawili, że Jagiellonia Białystok zakończyła sezon w europejskich pucharach.

Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe jedenastki obu zespołów. W zespole Rakowa Częstochowa zobaczymy w ofensywie Iviego Lopeza, Patryka Makucha oraz Jonatana Brunesa. Fiorentina natomiast nie dokonywała rewolucji w składzie. Paolo Vanoli posłał do boju w środku ataku Roberto Piccolego.

Fiorentina: Christensen – Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens – Fabbian, Mandragora, Ndour – Parisi, Piccoli, Fazzini

Raków Częstochowa: Zych – Tudor, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Repka, Struski, Pieńko – Ivi, Makuch – Brunes

Arbitrem rywalizacji na Stadio Artemio Franchi będzie Georgi Kabakov. Dla bułgarskiego sędziego będzie to pierwszy w tym sezonie mecz na poziomie Ligi Konferencji Europy.