Raków Częstochowa zmierzy się w czwartek w rewanżowym spotkaniu fazy play-off eliminacji Ligi Konferencji z Ardą. Przed tym starciem polska drużyna doznała poważnego osłabienia.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków Częstochowa bez Ericka Otieno

Raków Częstochowa w czwartek rozegra bardzo ważne spotkanie w Bułgarii z miejscową Ardą. Do tej potyczki drużyna PKO BP Ekstraklasy przystąpi po wygranej w pierwszym spotkaniu (1:0). Niemniej ekipa z Częstochowy ma problem przed kolejnym meczem na arenie międzynarodowej. Z powodu kontuzji straciła jednego z kluczowych zawodników.

„Podczas wtorkowego treningu Erick Otieno doznał kontuzji. Niestety, badania wykazały zerwanie ścięgna Achillesa. W najbliższych dniach Kenijczyk przejdzie operację” – poinformowało biuro prasowe Rakowa na platformie X.

28-letni piłkarz trafił do częstochowskiej ekipy w styczniu minionego roku. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca 2026 roku. Z powodu kontuzji w tym sezonie może już nie mieć okazji do gry. W takich przypadkach powrót do pełnej aktywności zwykle zajmuje od sześciu do nawet dwunastu miesięcy.

Otieno w tym sezonie wystąpił w dziewięciu spotkaniach, spędzając na boisku ponad 540 minut. Pod nieobecność Kenijczyka najprawdopodobniej w wyjściowym składzie Rakowa pojawi się Jean Carlos. 29-latek w tym sezonie z powodu kontuzji wystąpił jak na razie tylko w dwóch meczach.

Raków jest jedną z trzech polskich ekip, które mogą jesienią rywalizować w fazie ligowej Ligi Konferencji. Realny scenariusz zakłada, że w tych rozgrywkach mogą również wystąpić: Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Legia Warszawa.

