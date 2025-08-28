Brunes wraca do wyjściowej jedenastki! Składy na mecz Arda – Raków

18:51, 28. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Arda Kyrdżali i Raków Częstochowa zagrają decydujący mecz o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. Podopieczni Marka Papszuna bronią jednobramkowej zaliczki. Oto składy na mecz Arda - Raków.

Jonatan Braut Brunes

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Braut Brunes

Oficjalne składy na mecz Arda – Raków

Raków Częstochowa w czwartek zagra rewanżowe spotkanie z Ardą Kyrdżali w ramach 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Po pierwszym starciu Medaliki mają skromną zaliczkę, ponieważ przed tygodniem pokonali drużynę z Bułgarii (1:0) po bramce Tomasza Pieńko.

Podopieczni Marka Papszuna są zatem o dziewięćdziesiąt minut od awansu do fazy ligowej. Na czwartkowe starcie szkoleniowiec zdecydował się wystawić od pierwszych minut największą gwiazdę klubu, czyli Jonatana Braut Brunesa. Norweg w poprzednim meczu zagrał 30 minuty, po tym jak wszedł na boisko w drugiej połowie. Będzie to jego pierwszy występ w wyjściowym składzie od rywalizacji z Radomiakiem w ramach 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Warto dodać, że od tego czasu minęły ponad trzy tygodnie.

Między słupkami tradycyjnie stanie Kacper Trelowski, który jest niekwestionowaną jedynką Medalików. W obronie zobaczymy natomiast tercet: Bogdan Racovitan, Zoran Arsenić i Stratos Svarnas. Drugą linię stworzą Fran Tudor, Oskar Repka, Peter Barath i Jean Carlos. Z przodu za grę ofensywną odpowiedzialni obok Braut Brunesa będą jeszcze Michael Ameyaw i Tomasz Pieńko.

Oficjalne składy na mecz Arda – Raków:

Arda: Gospodinov – Velev, Eboa Eboa, Huseynov, Velkowski – Kotev, Idowu – Kovachev, Jusein, Karagaren – Nikolov

Raków: Trelowski – Racovitan, Arsenić, Svarnas – Tudor, Repka, Barath, Carlos – Pieńko, Ameyaw – Brunes