Raków Częstochowa po kontuzji Ericka Otieno nie zwleka. Klub szuka już następcy, by zespół pozostał zbalansowany. W rozmowie z Kanałem Sportowym glos w sprawie zabrał Artur Płatek.

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Artur Płatek

Raków Częstochowa planuje pozyskanie następcy Ericka Otieno

Raków Częstochowa tuż przed spotkaniem z Ardą został poważnie osłabiony – kontuzji doznał Erick Otieno. Przedstawiciel władz klubu z PKO BP Ekstraklasy podkreślił natomiast, że priorytetem dla Czerwono-niebieskich jest jak najszybsze znalezienie następcy Kenijczyka.

– U nas praca nad pozycjami jest ciągła. Ruchy w kadrze są prowadzone nieustannie, na pewno do 8 września. Chcemy na tę pozycję pozyskać zawodnika, a niefortunne zdarzenie z Erickiem Otieno sprawia, że taki piłkarz musi pojawić się jak najszybciej w Częstochowie, aby zespół był zbalansowany – przekazał Artur Płatek w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Doradca zarządu w Rakowie nie chciał ujawniać, ile konkretnie wzmocnień planuje klub. Zaznaczył jednak, że praca nad rozbudową kadry trwa.

– Ciągle pracujemy nad rozbudową kadry. Nie mogę dziś powiedzieć, ile konkretnie transferów będzie, bo sytuacja zmienia się codziennie – dodał Płatek.

Brunes gotowy do gry. Dobre nastawienie zawodnika

Na wyjazdowe spotkanie w Bułgarii udał się z drużyną Jonatan Brunes. O jego nastawieniu przedstawiciel Rakowa też się wypowiedział.

– Ostatni trening, który widziałem, był w poniedziałek. Nie widziałem wtorkowego ani dzisiejszego, ale Brunes był w dobrym humorze i nastawieniu. Jest gotowy do gry i zdaję sobie sprawę, jak ważną jest częścią zespołu – podkreślił Płatek.

Czwartkowe starcie w fazie play-off eliminacji Ligi Konferencji rozpocznie się o godzinie 20:00. Częstochowska drużyna przystąpi do tej potyczki z jednobramkową zaliczką wypracowaną na własnym boisku.

