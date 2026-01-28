Jakub Moder w tym sezonie nie rozegrał jeszcze ani jednego spotkania. Jednak w czwartek może się to zmienić. Reprezentant Polski znalazł się w kadrze na mecz Real Betis - Feyenoord w Lidze Europy.

Moder wróci na boisko? Szansa w czwartek

Jakub Moder po raz ostatni pojawił się na murawie 10 czerwca 2025 roku. Pomocnik zaliczył 87 minut w starciu Finlandia – Polska w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026. Natomiast w koszulce Feyenoordu nie miał okazji na występ od 18 maja i pojedynku z SC Heerenveen w 34. kolejce Eredivisie.

Reprezentant Biało-Czerwonych od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Były zawodnik Lecha Poznań w tym sezonie musiał poddać się operacji pleców i z tego powodu był wściekły na Feyenoord. Po kilkumiesięcznej przerwie 26-latek może otrzymać szansę na powrót do gry.

Moder znalazł się w 21-osobowej kadrze na starcie z Realem Betis w 8. kolejce fazy ligowej LE. Dla ekipy z Rotterdamu to kluczowe spotkanie, ponieważ przed finałowa serią gier plasuje się ona na 26. lokacie w stawce. Do 1/16 finału awansują drużyny z miejsc 9-24. Feyenoord traci dwa punkty do Celticu, który zajmuje ostatnią „bezpieczną” pozycję.