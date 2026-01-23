Ziółkowski mówi wprost. „Włochy były dla mnie szokiem”

AS Roma pokonała w czwartkowy wieczór zespół VfB Stuttgart 2:0. 59 minut w tym starciu zaliczył Jan Ziółkowski. Głos po tym spotkaniu zabrał sam Polak, który powiedział m.in. o rozwoju w zespole.

Giuseppe Maffia/Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Ziółkowski powiedział o pierwszych miesiącach w AS Romie

Jan Ziółkowski jeszcze w letnim okienku transferowy przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego do zespołu AS Romy. Jego odejście z Legii Warszawa wydawało się być kwestią czasu, ale niewielu spodziewało się, że pierwszym klubem poza PKO Ekstraklasą będzie tak utytułowana ekipa, jak zespół z Wiecznego Miasta.

Niemniej trzeba przyznać, że aklimatyzacja w Rzymie przebiega u młodego reprezentanta Polski dość dobrze. Przede wszystkim – co ważne w takich przypadkach – dostaje on w miarę regularne szansy do pokazania się na murawie. Często nawet w pierwszym składzie, choć konkurencja jest spora. Po ostatnim meczu w Lidze Europy, który AS Roma wygrała 2:0 z zespołem VfB Stuttgart, Polak zabrał głos cytowany przez serwis „tuttomercatoweb.com”.

– Oczywiście chciałbym grać w każdym meczu do końca, ale to gra zespołowa i normalne jest, że zdobywam doświadczenie na boisku […]. Czuję, że rozwinąłem się pod wieloma względami. Kiedy tu przyjechałem, myślałem, że wiem wszystko o obronie, ale Włochy były dla mnie prawdziwym szokiem. Czuję, że rozwijam się zarówno fizycznie, jak i w moim ustawieniu i postawie w obronie – powiedział Jan Ziółkowski cytowany przez „tuttomercatoweb.com”.

Jan Ziółkowski dla AS Romy rozegrał do tej pory w sumie 14 spotkań. Łącznie, także dla Legii, w tym sezonie ma 23 występy i jedną asystę.

Zobacz także: Szymański oficjalnie w Ligue 1. Reprezentant Polski z głośnym transferem