AS Roma pokonała Stuttgart

AS Roma i VfB Stuttgart to drużyny, które przed startem rywalizacji miały na swoim koncie po 12 punktów. Niemiecka ekipa przystępowała do spotkania, chcąc odnieść czwarte z rzędu zwycięstwo w europejskich pucharach. Rzymianie mieli podobny plan. Jednocześnie obie drużyny wciąż walczyły o miejsce w TOP 8, które premiuje bezpośrednim awansem do fazy pucharowej rozgrywek.

Od pierwszych minut rywalizacji byliśmy świadkami wyrównanego starcia. Po pierwszej połowie więcej powodów do zadowolenia mieli jednak przedstawiciele Serie A. AS Roma objęła prowadzenie w 40. minucie, gdy na listę strzelców wpisał się Niccolo Pisilli. 21-latek wykorzystał podanie od Matiasa Soule i z około siedmiu metrów oddał strzał, z którym nie poradził sobie bramkarz gości.

Z punktu widzenia polskiego kibica rywalizacja na Stadio Olimpico była szczególnie interesująca, ponieważ od pierwszej minuty na murawie wystąpił Jan Ziółkowski. Reprezentant Polski zanotował bardzo udany występ, wygrywając liczne pojedynki, notując przechwyty oraz wyróżniając się w grze powietrznej. Miał swój udział przy trafieniu dla swojego zespołu, notując asystę drugiego stopnia. Grał do 60 minuty.

W drugiej odsłonie spotkania losy rywalizacji zostało ustalone w doliczonym czasie. Pislli dołożył drugie trafienie. Tym samym piąte zwycięstwo w fazie zasadniczej Ligi Europy odniosła Roma. Dzięki czwartkowej wygranej Giallorossi mogą pochwalić się dorobkiem 15 punktów. Dla porównania Stuttgart ma na swoim koncie już trzy porażki w tych rozgrywkach.

Rzymianie nie mają zbyt wiele czasu na odpoczynek. Już w najbliższy weekend rozegrają ligowy szlagier z Milanem. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 20:45. Z kolei niemiecką ekipę czeka ligowe starcie z Borussią Mönchengladbach.

AS Roma – VfB Stuttgart 2:0 (1:0)

1:0 Niccolo Pisilli 40′

2:0 Nicolo Pisilli 90+3′