Roma ogłosiła kadrę na Ligę Europy. Wiadomo, co z Ziółkowskim

Jan Ziółkowski w ostatnich dniach sierpnia opuścił Ekstraklasę i przeniósł się do Serie A. AS Roma opublikowała kadrę na rozgrywki Ligi Europy. Reprezentant Polski znalazł się wśród zgłoszonych do gry.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Jan Ziółkowski zgłoszony przez Romę do Ligi Europy!

Jan Ziółkowski w poprzednim sezonie był jednym z objawień PKO BP Ekstraklasy. W wyjściowym składzie Legii Warszawa postawił na niego Goncalo Feio. Obrońca, korzystając z regularnej gry, bardzo szybko rozwinął umiejętności, przez co trafił na radar mocniejszych klubów. Kilka dni temu AS Roma oficjalnie zaprezentowała 20-latka jako nowego zawodnika, podpisując z nim pięcioletni kontrakt.

W zespole z Rzymu ma pełnić rolę zmiennika Manciniego, o czym otwarcie mówił Gian Piero Gasperini na konferencji prasowej. Niewykluczone jednak, że świeżo upieczony reprezentant Polski od czasu do czasu pojawi się w pierwszym składzie. Roma będzie rywalizowała w Lidze Europy, więc szkoleniowiec będzie musiał rotować składem.

We wtorek (2 września) Roma za pośrednictwem oficjalnej strony ogłosiła listę zawodników, którzy zostali zgłoszenie do gry w europejskich pucharach. Wśród nich znalazł się Jan Ziółkowski, choć włoskie media spekulowały, że nie będzie uprawniony do gry w Lidze Europy.

W fazie ligowej Roma będzie rywalizowała z takimi zespołami jak Celtic, Lille, Stuttgart czy Rangers. Natomiast w 1. kolejce, która odbędzie się (24 września), zmierzą się z Niceą. Wcześniej wychowanek Legii Warszawa może jednak zadebiutować w Serie A.

Ziółkowski w tym sezonie rozegrał w Legii 9 spotkań, w których zaliczył jedną asystę.