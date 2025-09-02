Dlatego Urbański nie zagra w Hiszpanii. Problemy jak… Barcelona

Kacper Urbański został nowym zawodnikiem Legii Warszawa, chociaż o jego transfer starała się także Mallorca. Ostatecznie zadecydowały regulacje La Liga, z którymi problem ma także Barcelona. O szczegółach poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

LaPresse/ Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Urbański przekonany przez… regulacje ligi

La Liga czy Ekstraklasa? Mallorca czy Legia Warszawa? Przed takim wyborem w końcówce okienka transferowego stanął Kacper Urbański. Chociaż zdecydowana większość piłkarzy bez wahania przyjęłaby ofertę z Hiszpanii, 20-latek nie zamierzał się spieszyć z podjęciem decyzji. O tym, gdzie zagra, rozstrzygnęły kwestie, z którymi nie potrafi sobie poradzić nawet Barcelona.

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl ujawnił, że jeszcze w sobotę Urbański był o krok od złożenia podpisu pod umową wiążącą go z ekipą z Estadi de Son Moix. Jednak Els Vermellencs nie byli w stanie zagwarantować mu natychmiastowej rejestracji w rozgrywkach La Liga. Reprezentant Polski podzieliłby losy Daniego Olmo z poprzedniego sezonu czy Wojciecha Szczęsnego, który do kadry Blaugrany został „dopisany” dopiero na trzecią kolejkę rywalizacji.

Urbański nie zamierzał czekać na to, aż Mallorca upora się z regulacjami Financial Fair Play i postanowił zaakceptować propozycję z Ekstraklasy. Problemy drużyny z La Liga wykorzystała Legia, która w ten sposób, chociaż bez własnego udziału, właściwie „pozbyła się” konkurencji.