Jan Ziółkowski trafił do Serie A. Włoski gigant potwierdził transfer

Jan Ziółkowski opuścił szeregi Legii Warszawa i podpisał kontrakt z Romą. 20-letni obrońca związał się z włoskim klubem umową obowiązującą do 2030 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Oficjalnie: Jan Ziółkowski w Romie

Legia Warszawa awansowała do fazy ligowej Ligi Konferencji po zaciętym dwumeczu ze szkockim Hibernianem. Po spotkaniu wsparciem dla drużyny był Jan Ziółkowski, który w czwartek przy Łazienkowskiej rozegrał swój ostatni mecz w barwach Wojskowych, otrzymując przy tym czerwoną kartkę.

Po spotkaniu obrońca udał się na testy medyczne do Rzymu, które przeszedł bez problemów. Już wcześniej było wiadomo, że defensorem interesuje się AS Roma, a transfer miał opiewać na kwotę 6,6 mln euro. 20-letni piłkarz podpisał z włoskim klubem umowę obowiązującą do 2030 roku. W piątkowy wieczór rzymski klub oficjalnie potwierdził transfer.

Dla Ziółkowskiego będzie to wielki krok w karierze. W przeszłości w barwach Giallorossich grali m.in. Zbigniew Boniek, Nicola Zalewski i Łukasz Skorupski. Co więcej, 20-latek został po raz pierwszy powołany do reprezentacji Polski przez selekcjonera Jana Urbana na wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw świata 2026 z Holandią i Finlandią.

Jan Ziółkowski łącznie w barwach warszawskiego klubu rozegrał 40 meczów, zdobył dwie bramki i dorzucił trzy asysty. AS Roma po zwycięstwie nad Bologną (1:0) na inaugurację sezonu Serie A, w sobotę (30 sierpnia) zmierzy się z Pisą w 2. serii gier.