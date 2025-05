Właściciel Pogoni chce cenzurować media. „Grozi bankructwem”

Alex Haditaghi próbuje cenzurować media. Bartłomiej Czetowicz z portalu "wSzczecinie.pl" poinformował, że Haditaghi odebrał mu akredytację na mecze Pogoni oraz zakazał dostępu do klubowych obiektów.

Alex Haditaghi zamyka usta dziennikarzom

Alex Haditaghi jakiś czas temu przejął Pogoń Szczecin i właściwie od początku ten związek wydawał się dziwny. Abstrahując już od kwestii zainteresowania się klubem, to już po oficjalnej decyzji Kanadyjczyk podjął wiele kontrowersyjnych decyzji oraz wygłosił wiele kontrowersyjnych słów. Przede wszystkim mowa o odebraniu miejsca w loży dla wieloletniego prezesa i właściciela Pogoni – Jarosława Mroczka. Wcześniej kilkukrotnie w dość kuriozalnych wypowiedziach Haditaghi odnosił się do rywali, chcąc np. przenieść półfinał Pucharu Polski z Niepołomic do Szczecina.

Teraz jednak właściciel Pogoni wziął się za dziennikarzy. Bartłomiej Czetowicz z portalu „wSzczecinie.pl” poinformował, że Haditaghi odebrał mu akredytację na mecze Pogoni oraz zakazał dostępu do klubowych obiektów. To próba cenzurowania mediów, która dla wielu innych działaczy próbujących tych samych metod zakończyła się utratą stanowisk oraz społecznym ostracyzmem.

„Alex Haditaghi próbuje zamknąć usta mediom. Grozi mi bankructwem, żebym odstąpił od swojej pracy. Jeszcze przed finałem Pucharu Polski właściciel Pogoni Szczecin poinformował, że odbiera moją akredytację oraz blokuje mi dostęp do klubowych obiektów. Tłumaczenia Kanadyjczyka są szokujące. Potwierdził je w wywiadzie dla Weszło: Jeśli jakieś zachowanie może zaszkodzić klubowi, będzie miał ograniczany dostęp” – napisał w oświadczeniu Bartłomiej Czetowicz, dziennikarz, który od lat jest blisko Pogoni Szczecin.

„Przekazał również, że jeżeli nie przestanę wykonywać swojej pracy, to zrujnuje mnie finansowo korzystając ze swoich prawników” – dodał.

