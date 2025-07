Legia awansowała do 3. rundy el. Ligi Europy. Z kim zagra?

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Z kim zagra Legia w III rundzie el. Ligi Europy?

Legia Warszawa awansowała do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. W rewanżowym spotkaniu podopieczni Edwarda Iordanescu pokonali przy Łazienkowskiej Banik Ostrawa (2:1), odwracając losy rywalizacji. Po raz kolejny swoją skuteczność potwierdził Jean-Pierre Nsame, który trafił do siatki po raz trzeci z rzędu.

Pierwszy mecz rozegrany przed tygodniem w Czechach był emocjonującym widowiskiem. Legioniści dwukrotnie musieli gonić wynik, ale dzięki trafieniom Bartosza Kapustki i Nsame zdołali wrócić do Warszawy z remisem (2:2). Rewanż zapowiadał się więc jako wyrównane starcie, jednak to gospodarze przystępowali do niego w roli faworyta. Co ważne, niepokonani w pięciu dotychczasowych spotkaniach sezonu.

Kolejnym rywalem Wojskowych będzie cypryjski AEK Larnaka, który wyeliminował NK Celje. W pierwszym starciu w Słowenii padł remis (1:1), natomiast na Cyprze lepsi okazali się gospodarze, wygrywając (2:1). W cypryjskiej drużynie występuje Karol Angielski, który zaliczył asystę w rewanżu. Spotkania 3. rundy el. Ligi Europy zaplanowano na 7 oraz 14 sierpnia.