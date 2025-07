Iordanescu wybrał kadrę Legii na dwumecz z Banikiem. Brakuje dwóch zawodników

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Kadra Legii Warszawa na dwumecz z Banikiem Ostrawa

Legia Warszawa przygodę z europejskimi pucharami rozpoczęła od 1. rundy eliminacji Ligi Europy. Pierwszym rywalem Wojskowych było FK Aktobe z Kazachstanu. W obu spotkaniach podopieczni Edwarda Iordanescu wygrali (1:0), dzięki czemu awansowali do 2. rundy.

Kolejnym rywalem w drodze do fazy ligowej będzie Banik Ostrawa. Pierwsze starcie odbędzie się (24 lipca) w Czechach, zaś tydzień zaplanowano tydzień później, a dokładnie (31 lipca) na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Rumuński szkoleniowiec podał kadrę Legii Warszawa na dwumecz w 2. rundzie eliminacji Ligi Europy. Wśród powołanych zabrakło dwóch nowych zawodników.

W dwumeczu z Banikiem Ostrawa nie wezmą udziału Arkadiusz Reca i Mileta Rajović. Obaj dopiero co dołączyli do zespołu i nie są jeszcze gotowi do gry. Klub poinformował, że muszą osiągnąć odpowiedni poziom przygotowania i adaptacji do zespołu.

Kadra Legii Warszawa na dwumecz z Banikiem Ostrawa:

Bramkarze: Tobiasz, Kobylak, Banasik

Obrońcy: Kapuadi, Burch, Wszołek, Pankov, Vinagre, Kun, Ziółkowski, Stojanović, Jędrzejczyk

Pomocnicy: Goncalves, Augustyniak, Chodyna, Biczachczjan, Elitim, Morishita, Mozie, Urbański, Kapustka

Napastnicy: Alfarela, Shkuryn, Nsame, Żewłakow, Gual

Pomiędzy dwumeczem w Lidze Europy podopieczni Iordanescu rozpoczną rywalizację w Ekstraklasie. W 2. kolejce zmierzą się na wyjeździe z Koroną Kielce. Warto dodać, że starcie z Piastem Gliwice w ramach 1. kolejki zostało przełożone.