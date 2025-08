Bohater Legii zachwycony dopingiem. „Kibice dali mi moc”

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jean-Pierre Nsame

Jean-Pierre Nsame: To było dla mnie emocjonalne przeżycie

Legia Warszawa wygrała 2:1 z Banikiem Ostrawa w rewanżowym spotkaniu 2. rundy kwalifikacji do Ligi Europy (4:3 w dwumeczu) i tym samym awansowała do następnego etapu, gdzie zmierzy się z AEK-iem Larnaka. W czwartkowym starciu po raz kolejny na listę strzelców wpisał się Jean-Pierre Nsame, który imponuje wysoką formą w trwającym sezonie. 32-letni snajper udzielił krótkiego wywiadu zaraz po ostatnim gwizdku sędziego.

– Najważniejsze dla nas jest to, że awansowaliśmy do kolejnej rundy. Chcemy zakwalifikować się do fazy ligowej Ligi Europy. Wierzymy w siebie, bo jesteśmy najlepszym klubem w Polsce. Wiem, iż miałem swoje trudności, czasem w piłce nie jest łatwo. Nie mam żalu za to, co było w przeszłości – powiedział Jean-Pierre Nsame przed kamerą stacji telewizyjnej „TVP Sport”, cytowany przez oficjalną stronę internetową Legii Warszawa.

– To było dla mnie emocjonalne przeżycie, by schodzić z boiska przy takiej owacji naszych kibiców. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem tutaj czegoś takiego. Takie momenty przypominają mi, dlaczego gram w piłkę nożną. Chcę podziękować fanom za to, że dali mi moc. Nigdzie się nie wybieram. Pragnę zostać, kontynuować swoją pracę oraz wypełniać zadania trenera. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość – dodał kameruński napastnik.