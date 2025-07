Iordanescu przed meczem z Banikiem. „Jesteśmy na różnych etapach”

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Legia czeka na rywalizację z Banikiem w el. Ligi Europy

Legia Warszawa kontynuuje marsz w kierunku fazy ligowej europejskich pucharów. Po wyeliminowaniu FK Aktobe, teraz czeka ją znacznie trudniejsza przeprawa przeciwko Banikowi Ostrawa. Pierwszy mecz Wojskowi zagrają w Czechach 24 lipca, a rewanż odbędzie się tydzień później przy Łazienkowskiej. Edward Iordanescu, cytowany przez serwis „Legionisci.com” wziął udział w konferencji prasowej przed nadchodzącym starciem.

– Czeka nas bardzo trudny mecz. Legia i Banik to dwa zespoły będące w różnych fazach rozwoju. W mojej ocenie Banik ma za sobą bardzo udany sezon. Mam ogromny szacunek dla trenera Pavla Hapala. Należy podkreślić, że ten zespół znakomicie sobie radzi w defensywie, a jednocześnie zdobywa wiele goli. Pamiętam ostatni występ Banika w europejskich pucharach przeciwko Kopenhadze. Przegrali dopiero po rzutach karnych, co pokazuje, jak trudne czeka nas wyzwanie – przyznał szkoleniowiec warszawskiej Legii.

– Nam jeszcze wiele brakuje do poziomu, jaki chcielibyśmy prezentować. W czwartek musimy pokazać się z jak najlepszej strony. Koncentrujemy się tylko i włącznie na tym pojedynku. Kwestie transferowe odkładamy na bok – dodał Iordanescu.

– Cieszę się z obecnego składu zespołu i mam pełne zaufanie do swoich piłkarzy. To, co wspólnie tworzymy, zmierza we właściwym kierunku i wierzę, że nadal będziemy podążać tą ścieżką. Każdy trening pozwala mi coraz lepiej rozumieć drużynę. Każda chwila spędzona na pracy z zespołem jest dla nas bardzo ważna. Ostatnie wyjazdy, zarówno do Poznania, jak i do Kazachstanu, wpłynęły nie tylko na naszą formę fizyczną, ale także na sferę mentalną. Potrzebowaliśmy trochę czasu na regenerację i złapanie oddechu – stwierdził.

Legia Warszawa przełożyła mecz 1. kolejki PKO Ekstraklasy przeciwko Piastowi Gliwice. Tym samym Wojskowi mieli równy tydzień odpoczynku od ostatniego pojedynku, w którym pokonali 1:0 FK Aktobe w Kazachstanie.

