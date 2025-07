Polski talent opuszcza Juventus! Trafił do innego uznanego klubu

Radosław Żelezny nie jest już piłkarzem Juventusu. Przyszłość utalentowanego Polaka wciąż będzie pisana we Włoszech. 18-latek został bowiem nowym zawodnikiem AS Romy.

AS Roma

Źródło: AS Roma

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Radosław Żelezny

Oficjalnie: Radosław Żelezny w AS Romie

Radosław Żelezny urodził się we Wrocławiu, gdzie w jednej z akademii stawiaj swoje pierwsze piłkarskie kroki. Zawodnik, mając zaledwie 15 lat, podjął ważną decyzję. Zdecydował się wyjechać do Włoch, przyjmując ofertę Juventusu, który od dawna interesował się jego osobą. Utalentowany bramkarz jednak po trzech latach zakończył przygodę w młodzieżowych drużynach Starej Damy.

We wtorek dowiedzieliśmy się, że Radosław Żelezny oficjalnie zmienia barwy klubowe. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz strony klubowej ogłoszono transfer młodego bramkarza do AS Romy. Tym samym 18-latek został szóstym polskim piłkarzem, który będzie grał w stołecznym zespole. Dotychczas w ekipie Giallorossich występowali Zbigniew Boniek, Wojciech Szczęsny, Nicola Zalewski, Łukasz Skorupski oraz Jordan Majchrzak.

Radosław Żelezny związał się z AS Romą kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku. 18-latek wybrał koszulkę z numerem 91. Utalentowany Polak będzie występował w młodzieżowych drużynach Giallorossich.

Według serwisu „Transfermarkt”, Radosław Żelezny rozegrał łącznie 42 spotkania w drużynach Juventusu. W tym czasie polski golkiper zdołał dziewięciokrotnie zakończyć bez straconego gola.