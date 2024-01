Ładny gest Leo Messiego. Zatrzymał się dla kibica Źródło: Twitter/X Michał Wachowski W sieci pojawiło się krótkie nagranie, które potwierdza to, że Lionel Messi ma duży szacunek do swoich kibiców. Gwiazdor Interu Miami zatrzymał swoje auto na środku drogi, by podpisać koszulkę jednego z fanów.

DALLAS, TX - IMAGO / Icon Sportswire22: Inter Miami CF forward Lionel Messi 10 reacts after missing a shot on goal during the MLS, Fussball Herren, USA preseason soccer game between FC Dallas and Inter Miami CF on January 22, 2024 at The Cotton Bowl in Dallas, TX. Photo by Matthew Visinsky/Icon Sportswire SOCCER: JAN 22 MLS Preseason FC Dallas vs Inter Miami CF EDITORIAL USE ONLY Icon240122035 Na zdjęciu: Leo Messi