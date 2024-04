ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony podczas meczu z PSG

W niedzielę 21 kwietnia Real Madryt podejmie u siebie FC Barcelonę

Blaugrana ma w zwyczaju w tych starciach promować popularnych muzyków

Klub poinformował, że podczas nadchodzącego El Clasico na koszulkach pojawi się logo Karol G

Popularna latynoamerykańska piosenkarka na koszulkach FC Barcelony

Spotify stało się jednym z głównych sponsorów FC Barcelony w 2022 roku. Gigant rynku muzycznego został nawet sponsorem tytularnym Camp Nou. Fakt, że w tym sezonie Blaugrana rozgrywa swoje domowe spotkania na Stadionie Olimpijskim, nie wpłynęło na dynamikę współpracy.

Jednym z głównych punktów relacji na linii klub – platforma streamingowa są starcia z Realem Madryt. Podczas El Clasico na koszulkach Dumy Katalonii pojawiają się bowiem logotypy popularnych artystów. Do tej pory ten zaszczyt spotkał choćby Drake’a, Rosalie czy the Rolling Stones. W piątek potwierdziły się doniesienia, o których pierwotnie informowano już w marcu. Podczas zbliżającego się pojedynku hiszpańskich gigantów, t-shirty zespołu uświetni znak firmowy Karol G.

“Tym razem artystką, którą wybraliśmy, jest kolumbijska piosenkarka Karol G. To najczęściej stremowana artystka muzyki latynoskiej na świecie w Spotify. To też muzyczna ikona, a cały świat tańczył do takich utworów, jak “Provenza”, “TQG” i “QLONA”. Jej utwory pojawiają się na ponad stu milionach list odtwarzania wykreowanych przez użytkowników Spotify” – zaanonsowała tę informację FC Barcelona.

Nadchodzące El Clasico odbędzie się na Santiago Bernabeu, w niedzielę 21 kwietnia.

