dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Dzieci Harry’ego Kane’a uczestniczyły w wypadku drogowym, w którym poszkodowani zostali pasażerowie trzech aut

Kapitan reprezentacji Anglii wypowiedział się na temat stanu zdrowia potomstwa

Członek ochotniczej straży pożarnej przyznał, że dzieci Kane’a miały mnóstwo szczęścia, że obyły się bez poważnych urazów

To mogło skończyć się fatalnie. Dzieci Kane’a miały szczęście

Harry Kane w poniedziałek miał pełne prawo, by czuć przerażenie. W poniedziałkowe popołudnie niedaleko Monachium doszło bowiem do wypadku. Brały w nim udział trzy samochody i wszystkie źródła potwierdzają, że wyglądał on bardzo poważnie.

Sam kapitan reprezentacji Anglii w tamtym czasie wylądował w swojej ojczyźnie. Jego Bayern Monachium przygotowywał się bowiem do wyjazdowego starcia z Arsenalem FC (2:2).

Renault z czterema osobami w środku skręcało na skrzyżowaniu, gdy zderzyło się z mercedesem, w którym znajdowały się trzy dzieci napastnika. Członek ochotniczej straży pożarnej, który pomagał po kolizji przyznał, że potomstwo 30-latka miało mnóstwo szczęścia. Dzieci pojechały bowiem do szpitala, ale ucierpiały nieznacznie. Reprezentant piłkarza wyznał, że zabrano je tam na rutynowe badania. A według raportu policji każdy z trzech uczestniczących w wypadku pojazdów doznało poważnych obrażeń.

Kane rozgrywa bardzo udany debiutancki sezon w Bayernie. Wystąpił już w 38 spotkaniach, w których zanotował 39 bramek i 12 asyst.

