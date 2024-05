PA Images / Alamy Na zdjęciu:

Arsenal Bournemouth Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 maja 2024 13:33 .

Arsenal FC – AFC Bournemouth, typy bukmacherskie

W sobotnim pojedynku w ramach 36. kolejki Premier League, Arsenal FC chce wygrać z AFC Bournemouth i tym samym odskoczyć od Manchesteru City na dystans czterech punktów. Zespół Mikela Artety po odpadnięciu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów jest w pełni skupiony na zdobyciu mistrzostwa kraju. Wyścig o tytuł w Anglii jest pasjonujący, bo w grze oprócz Kanonierów i Obywateli jest również Liverpool. Gospodarze są zdecydowanym faworytem i zagrają o czwarte z rzędu zwycięstwo w lidze. Uważam, że nie będzie niespodzianki i trzy punkty pozostaną w północnym Londynie. Moim zdaniem należy spodziewać się otwartego starcia i gole powinny paść po obu stronach. Mój typ: Obie drużyny strzelą – TAK.

Superbet 1.85 Obie drużyny strzelą – TAK Zagraj!

Arsenal FC – AFC Bournemouth, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Arsenal Zawodnik Powrót Jurrien Timber Brak przygotowania fizycznego Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Bournemouth Zawodnik Powrót Ryan Fredericks Kontuzja łydki Początek czerwca 2024 Owen Bevan Uraz uda Połowa maja 2024 Chris Mepham Choroba Kilka dni Marcus Tavernier Uraz mięśnia Połowa maja 2024 Tyler Adams Kontuzja pleców Kilka dni Luis Sinisterra Uraz ścięgna udowego Nieznany Romain Faivre Uraz mięśnia Połowa maja 2024 Ilya Zabarnyi Choroba Niepewny Antoine Semenyo Kontuzja kolana Nieznany Milos Kerkez Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 3 meczach

Arsenal FC – AFC Bournemouth, ostatnie wyniki

W zeszły weekend Kanonierzy pokonali na wyjeździe Tottenham Hotspur (3:2) w derbach północnego Londynu. Poprzednio rozbili Chelsea FC aż (5:0) i pokazali siłę ofensywną. W tych dwóch meczach świetnie spisywał się Kai Havertz, który strzelił w sumie trzy gole. Sześć z siedmiu meczów Arsenalu u siebie w Premier League w 2024 roku zakończyło się zwycięstwem. Wyjątkiem była kwietniowa klęska z Aston Villą (0:2).

Z kolei Bournemouth wygrało dwa spotkania z rzędu. W poprzedniej kolejce pewnie ograło Brighton (3:0), a wcześniej zdobyło komplet punktów z Wolverhampton (1:0) na Molineux Stadium, choć spotkanie kończyli w osłabieniu po czerwonej kartce Milosa Kerkeza. Wisienki zajmują 10. lokatę z dorobkiem 48 punktów.

Arsenal FC – AFC Bournemouth, historia

W pierwszej rundzie sezonu Premier League obie ekipy spotkały się na Vitality Stadium. Arsenal bez większych kłopotów zdołał wywieźć trzy punkty po strzeleniu czterech goli. Do siatki we wrześniowej potyczce trafiali Bukayo Saka, Martin Odegaard, Havertz oraz Ben White. W ostatnich pięciu bezpośrednich meczach aż czterokrotnie górą była drużyna ze stolicy Anglii, a jedyny remis (1:1) padł w sezonie 2019/20.

Arsenal FC – AFC Bournemouth, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, która drużyna jest faworytem sobotniego starcia. Jeśli twierdzisz, że Arsenal odniesie domowe zwycięstwo nad Bournemouth, to taki kurs został ustalony na około 1.22. Tymczasem typy na triumf gości oscylują na mniej więcej 12.00. Jeżeli rozważasz, by postawić na remis, to kurs wynosi około 7.50. Pamiętaj, że typując ten pojedynek możesz wykorzystać kod GOAL do Superbet na darmowy zakład 35 zł.

Arsenal FC – AFC Bournemouth, kto wygra

Arsenal – Bournemouth, kto wygra mecz? Arsenal 100% Remis 0% Bournemouth 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Arsenal

Remis

Bournemouth

Arsenal FC – AFC Bournemouth, przewidywane składy

Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola Rezerwowi ▼ 1 Aaron Ramsdale 9 Gabriel Jesus 10 Emile Smith-Rowe 11 Gabriel Martinelli 14 Edward Nketiah 15 Jakub Kiwior 20 Jorginho 21 Fábio Vieira 35 Oleksandr Zinchenko 1 Neto 10 Ryan Christie 23 James Hill 37 Max Aarons 46 Callan McKenna 48 Max Kinsey-Wellings 49 Dominic Sadi

Arsenal FC – AFC Bournemouth, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie w internecie, na platformie streamingowej Viaplay oraz w tradycyjnej telewizji w Canal+Sport. Początek meczu w ramach 36. kolejki na Emirates Stadium już w najbliższą sobotę, 4 maja o godzinie 13:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.