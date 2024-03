Coraz bliższy wydaje się rozwód FC Barcelony i firmy Nike. Pomimo ponad ćwierćwiecza współpracy, firma ze Stanów Zjednoczonych nie zbliża się nawet do tego, co proponuje mistrzom Hiszpanii Puma.

Francisco Macia / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona coraz mniej przychylnie patrzy na kontynuowanie współpracy z firmą Nike

Puma oferuje znacznie lepsze warunki, które przybliżyło Mundo Deportivo

Przy spełnieniu pewnych zmiennych, kwota od Niemców może nawet trzykrotnie przebić to, co Blaugrana otrzymuje obecnie od Nike

Koniec relacji FC Barcelony z Nike coraz bliżej

FC Barcelona współpracuje z firmą Nike od ponad ćwierćwiecza. Wszystko wskazuje jednak na to, że niebawem ten związek się rozpadnie. Wspominał o tym Joan Laporta, a teraz donoszą o tym główne katalońskie media. Trudno dziwić się mistrzom Hiszpanii.

Według Mundo Deportivo, kwota, jaką w ostatnim czasie klub otrzymywał ze Stanów Zjednoczonych spadła do 66 milionów euro. Wcześniej inkasował ponad sto milionów, ale ta różnica wzięła się z mniejszej liczby trofeów, zdobywanych w minionych latach.

Z kolei Puma nie dość, że proponuje sto milionów euro co roku, to do tego gwarantuje kolejne sto milionów bonusu za podpisanie kontraktu. Mało tego, po spełnieniu pewnych zmiennych – również zależnych od wyników sportowych – roczny zarobek Barcelony może wynieść 140, a nawet dwieście milionów euro.

Teraz prawnicy Dumy Katalonii poszukują najlepszego rozwiązania. Jeżeli klub zdecyduje się bowiem na zmianę sponsora, będzie musiał zerwać obecny kontrakt z Nike. To wiązać się będzie z karą pieniężną. Niewykluczone, że w przyszłej kampanii Blaugrana wyjątkowo wyprodukuje trykoty własnym sumptem, a od sezonu 2025/2026 zwiąże się z Pumą.

