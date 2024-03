W poprzedni poniedziałek Dani Alves opuścił areszt w Barcelonie po tym, jak wpłacił kaucję w wysokości miliona euro. Jeszcze tego samego wieczoru Brazylijczyk urządził w swoim domu imprezę, która trwała do wczesnych godzin porannych dnia kolejnego.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Dani Alves

Dani Alves został skazany na 4,5 roku pozbawienia wolności za napaść na tle seksualnym

Mimo tego sąd ostatecznie zezwolił Brazylijczykowi na opuszczenie aresztu po wpłaceniu kaucji w wysokości miliona euro

40-latek w dniu opuszczenia miejsca odosobnienia urządził w swoim domu w Barcelonie huczną imprezę

Alves cieszy się z wolności

Ostatnie miesiące są bardzo trudne dla Daniego Alvesa. Został on bowiem oskarżony o napaść na tle seksualnym. Przez kilka miesięcy przebywał w areszcie, aż ostatecznie usłyszał wyrok. Sąd w Barcelonie skazał go na kolejne 4,5 roku czasu w odosobnieniu. Z więzienia Brains 2 napływały niepokojące wieści. Jeden ze współwięźniów zapewniał nawet, że obawia się o zdrowie psychiczne 40-latka.

Początkowo sędzia nie chciał się zgodzić na uwzględnienie możliwości wyjścia byłego piłkarza za pomocą kaucji. Ostatecznie jednak przychyliła się do tego wniosku prawników Alvesa. Piłkarz musiał jednak oddać swoje paszporty, a także wpłacić milion euro. To ostatecznie udało mu się w poprzedni poniedziałek, 25 marca. Opuszczając zakład karny, zostawił innym więźniom swoje ciuchy, a także wiatrak i egzemplarz Biblii.

Jak informuje kataloński Sport, ojciec piłkarza świętował wyjście swojego syna w jednej z barcelońskich restauracji. Tam nie było jego syna. Później jednak impreza przeniosła się do domu 40-latka. Według dziennikarzy ze wspomnianej gazety, świętowanie trwało do około piątej rano we wtorek.

