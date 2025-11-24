Zapadła decyzja ws. występu Pedriego przeciwko Chelsea

D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Pedri nie zagra z Chelsea z powodu kontuzji

Barcelona dokończyła ostatni trening przed wylotem do Londynu i od razu pojawiła się kluczowa informacja. Pedri znów ćwiczył osobno i nie został dopuszczony do zajęć z drużyną, mimo że jego rehabilitacja idzie w dobrym kierunku. Klub nie zamierza ryzykować, bo uraz mięśnia dwugłowego wciąż wymaga ostrożności.

Sztab medyczny uznał, że to jeszcze zbyt wcześnie, by wrócił na mecze o tak dużej intensywności. Pedri jest już na finiszu leczenia, ale na tym etapie priorytetem jest uniknięcie nawrotu. Z tego powodu pomocnik nie poleci z drużyną do Anglii i nie pojawi się w starciu z Chelsea.

Flick może jednak odetchnąć, bo wracają mu inni ważni zawodnicy. Marcus Rashford wyleczył grypę i trenuje normalnie. To samo dotyczy Frenkego de Jonga, który pauzował za kartki i znów jest do dyspozycji szkoleniowca. Gotowy jest także Alejandro Balde, który w weekend miał drobne problemy, ale szybko doszedł do siebie.

Barcelona leci do Londynu w dobrych nastrojach po ostatnich wynikach, choć brak Pedriego na pewno będzie odczuwalny. Mecz odbędzie się we wtorek (25 listopada) o godzinie 21:00.