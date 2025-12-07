Yamal z nowym zadaniem w Barcelonie. Nie do wiary co mu wymyślił Flick

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal z nową pozycją, którą wymyślił mu Flick

Barcelona w tym sezonie ma swoje problemy, aczkolwiek trzeba przyznać, że jeśli chodzi o zdobycze punktowe, to są one na odpowiednim do oczekiwań poziomie. Aktualnie przecież Duma Katalonii jest liderem ligi hiszpańskiej i ma przewagę nad Królewskimi pomimo porażki w bezpośrednim starciu. Nieco gorzej jest w Lidze Mistrzów, ale sytuacja nie jest tragiczna.

Niemniej jednym z problemów zespołu może być fakt, że zespół bardzo słabo broni i traci wiele bramek. To jednak nie tylko z powodu gry obrońców, ale i ataku, bowiem zgodnie z filozofią Hansiego Flicka, obrona zaczyna się od ataku. W ostatnim czasie sporo było krytycznych głosów nt. zaangażowania Lamine Yamala w pressingu. To udało się zniwelować w meczu z Realem Betis, a jak analizuje serwis „El Nacional”, powodem tego było nowe ustawianie Hiszpana na murawie.

Flick bowiem zdecydował się nakreślić pozycję Yamala bliżej osi boiska, w bardziej centralnej pozycji. Tym samym Lamine Yamal mniej widoczny był na nominalnym skrzydle, a bardziej operował w środku. Takie rozwiązanie jest jednak raczej tymczasowe, choć – co zaznacza wspomniane źródło – wielu uważa, że to może być podobna droga do tej, którą przeszedł Leo Messi, który z czasem także więcej grywał bliżej osi boiska. A Lamine Yamal wielokrotnie był przecież do niego porównywany.

