Rodrygo wzbudza zainteresowanie. Gwiazdor rozważa ten scenariusz

Real Madryt może być zmuszony sprzedać Rodrygo. Skrzydłowy jest zły na swoją pozycję w zespole, a kluby z Arabii Saudyjskiej coraz mocniej interesują się jego usługami, o czym informuje serwis "AS".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo rozważa odejście z Realu

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, choć z całą pewnością do pełni zadowolenia oraz szczęścia kibiców nadal brakuje spore. Przede wszystkim pomimo znakomitej kadry, brakuje w zespole Królewskich regularności, bowiem potrafią oni zagrać świetny mecz tylko po to, aby kilka dni później, było zupełnie inaczej.

Niemniej duża kadra i mnoga w piłkarskie gwiazdy powoduje, że część z piłkarzy nie jest zadowolona ze swojej pozycji. Ostatnio głośno było o pretensjach i złych relacjach Viniciusa Juniora do Xabiego Alonso. Cały czas jednak przede wszystkim zły na pozycję w klubie jest Rodrygo, który jest na uboczu za kadencji Hiszpana. Z tego też powodu coraz więcej mówi się o potencjalnym odejściu.

Według informacji przekazanych przez serwis „AS”, Rodrygo znalazł się na celowniku klubów z Arabii Saudyjskiej, które od dłuższego czasu już mu się przyglądają. Nie ma jednak konkretnej oferty za skrzydłowego, choć on sam coraz poważniej rozważa opuszczenie zespołu.

Rodrygo w tym sezonie rozegrał w sumie 16 spotkań i zanotował w nich dwie asysty. 24-letni Brazylijczyk wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 80 milionów euro. Jego umowa z Królewskimi wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

