Yamal dostał kolejne ostrzeżenie. Barcelona ma tego powoli dość

16:26, 29. listopada 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  El Nacional

Lamine Yamal to największa gwiazda FC Barcelony, ale liderzy zespołu w szatni nie tolerują jego braku zaangażowania w grę obroną i pressing. Dlatego po meczu z Chelsea doszło do spięcia, o czym informuje "El Nacional".

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal upomniany przez liderów Barcelony

Barcelona w tym sezonie radzi sobie dość dobrze w rozgrywkach hiszpańskiej La Liga, gdzie ma szansę wskoczyć na pierwsze miejsce w tabeli. Jednak zdecydowanie gorzej zespołowi Hansiego Flicka idzie w Lidze Mistrzów, gdzie do tej pory na ich koncie jest tylko siedem punktów, co przekłada się na 18. pozycję w stawce. Szczególnie bolesny dla fanów Dumy Katalonii był z pewnością mecz przeciwko Chelsea, gdzie ekipa z Londynu wygrała aż 3:0.

To właśnie po tym meczu sporo pretensji do Lamine Yamala mieli piłkarze Barcelony. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, w szatni doszło do poważnej rozmowy ważnych graczy zespołu właśnie ze skrzydłowym. Wszystko bowiem przez fakt, że ten zbyt mało angażuje się w grę defensywą i jest zbyt mało aktywny w pressingu, co przekłada się na całą drużynę. Barcelona docenia wielki talent Lamine Yamala, ale jednocześnie oczekuje od niego tego samego, co od wszystkich pozostałych graczy. Dlatego liderzy zainterweniowali.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Flick najgorszym trenerem Barcelony w XXI wieku! Tak źle dawno nie było
Raphinha
Raphinha celem transferowym giganta! Barcelona czeka na wielką ofertę
Lamine Yamal
Yamal dostał kolejne ostrzeżenie. Barcelona ma tego powoli dość

Lamine Yamal w tym sezonie dla FC Barcelony rozegrał do tej pory 13 spotkań i zdobył w nich sześć goli oraz zanotował osiem asysty. To liczby dobre, szczególnie patrząc na to, że przez spory czas 18-letni reprezentant Hiszpanii zmagał się z urazem w okolicy łonowej, a to utrudniało mu grę.

Zobacz także: Media: Liverpool zdecydował ws. Arne Slota. Wszystko jasne