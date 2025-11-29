Yamal dostał kolejne ostrzeżenie. Barcelona ma tego powoli dość

Lamine Yamal to największa gwiazda FC Barcelony, ale liderzy zespołu w szatni nie tolerują jego braku zaangażowania w grę obroną i pressing. Dlatego po meczu z Chelsea doszło do spięcia, o czym informuje "El Nacional".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal upomniany przez liderów Barcelony

Barcelona w tym sezonie radzi sobie dość dobrze w rozgrywkach hiszpańskiej La Liga, gdzie ma szansę wskoczyć na pierwsze miejsce w tabeli. Jednak zdecydowanie gorzej zespołowi Hansiego Flicka idzie w Lidze Mistrzów, gdzie do tej pory na ich koncie jest tylko siedem punktów, co przekłada się na 18. pozycję w stawce. Szczególnie bolesny dla fanów Dumy Katalonii był z pewnością mecz przeciwko Chelsea, gdzie ekipa z Londynu wygrała aż 3:0.

To właśnie po tym meczu sporo pretensji do Lamine Yamala mieli piłkarze Barcelony. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, w szatni doszło do poważnej rozmowy ważnych graczy zespołu właśnie ze skrzydłowym. Wszystko bowiem przez fakt, że ten zbyt mało angażuje się w grę defensywą i jest zbyt mało aktywny w pressingu, co przekłada się na całą drużynę. Barcelona docenia wielki talent Lamine Yamala, ale jednocześnie oczekuje od niego tego samego, co od wszystkich pozostałych graczy. Dlatego liderzy zainterweniowali.

Lamine Yamal w tym sezonie dla FC Barcelony rozegrał do tej pory 13 spotkań i zdobył w nich sześć goli oraz zanotował osiem asysty. To liczby dobre, szczególnie patrząc na to, że przez spory czas 18-letni reprezentant Hiszpanii zmagał się z urazem w okolicy łonowej, a to utrudniało mu grę.

