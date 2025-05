Yamal z kontraktem jak Messi. To ma go zmotywować

rosdemora/ Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Leo Messi

Yamal jak Messi?

Chociaż obecne porozumienie na linii Lamine Yamal – Barcelona wygasa za rok, Duma Katalonii już teraz chce wynagrodzić swoją gwiazdę za znakomite występy i jednocześnie zabezpieczyć się przed odejściem wychowanka. Hiszpan wzbudza ogromne zainteresowanie – Blaugrana chce uniknąć sytuacji, w której będzie musiała walczyć o przyszłość nastolatka z innymi klubami. Ofertę za napastnika kilka dni temu potwierdził Deco.

W hiszpańskich mediach pojawiły się pogłoski, sugerujące, iż Yamal chce zostać najlepiej opłacanym zawodnikiem w drużynie. W tej samej rozmowie Deco stwierdził, że „Lamine musi mieć kontrakt, który mu odpowiada„. Czy propozycja Barcelony przypadnie do gustu mistrzowi Europy? Diario Sport ujawnia szczegóły spodziewanej oferty klubu ze stolicy Katalonii.

Lamine Yamal może podpisać kontrakt podobny do tego, który niegdyś zaakceptował Leo Messi. Reprezentant La Furia Roja otrzymywałby „normalną” podstawową pensję, ale jednocześnie zagwarantowałby sobie bardzo dużymi premie za sukcesy. To motywowałoby go do zdobywania tytułów z Blaugraną i indywidualnych nagród.

17-latek ma już na koncie cztery trofea wywalczone z Barceloną – dwa mistrzostwa kraju, jeden puchar i jeden superpuchar.