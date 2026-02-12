Yamal wybrał, kto powinien grać na pozycji napastnika. Duże zaskoczenie

11:44, 12. lutego 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  El Nacional

Lamine Yamal ma własny pomysł na obsadę ataku Barcelony, jeśli Robert Lewandowski ma zaczynać mecze na ławce. Nie chodzi o Ferrana Torresa - poinformował El Nacional.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal chce grać jako fałszywa dziewiątka

W Barcelonie trwa dyskusja, kto powinien występować na środku ataku, gdyby Robert Lewandowski miał wylądować na ławce rezerwowych. Naturalnym kandydatem wydaje się Ferran Torres, ale nie wszyscy w szatni podzielają ten pogląd.

Jak informuje El Nacional, inne zdanie ma Lamine Yamal. Młody skrzydłowy uważa, że zespół mógłby zyskać więcej, gdyby zmienić ustawienie i sposób funkcjonowania ofensywy. Sam chciałby przesunąć się bliżej środka i pełnić rolę tak zwanej fałszywej dziewiątki.

Z tej pozycji mógłby częściej schodzić między linie, wyciągać stoperów i robić miejsce partnerom. Plan zakłada, że większą odpowiedzialność za atakowanie przestrzeni wzięliby na siebie skrzydłowi, a gra stałaby się bardziej płynna i mniej przewidywalna.

W tym wariancie Ferran Torres miałby trafić na lewe skrzydło, zwłaszcza że w tej strefie brakuje kontuzjowanych Raphinhi i Marcusa Rashforda. Po prawej stronie pozostałby Roony Bardghji.

To rozwiązanie byłoby odważniejsze niż ustawienie klasycznego napastnika w polu karnym. Yamal ma uważać, że właśnie ruchliwość i wymienność pozycji mogą sprawić rywalom najwięcej problemów.

Ostateczna decyzja należy jednak do Hansiego Flicka, który rozważa różne opcje personalne i taktyczne. Propozycja Yamala to jedna z możliwości, jakie leżą na stole.

