Yamal wstrząsnął szatnią Barcelony. Flick zachwycony

Lamine Yamal wyrasta na lidera zespołu i motywuję szatnię przed hitowym meczem Barcelony z PSG w Lidze Mistrzów. Gwiazdor wie, że czeka ich wielki mecz, który jest szansą na pokazanie się w Europie, o czym donosi "El Nacional".

AFLO/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal motywuje szatnię przed meczem z PSG

Barcelona jest w tym sezonie w dobrej formie. Do tej pory zespół Hansiego Flicka radzi sobie bardzo dobrze i właściwie poza jednym remisem z Rayo Vallecano, są oni bezbłędni. Wiadomo jednak, że prawdziwa weryfikacja przyjdzie wkrótce. Już w środowy wieczór czeka ich bowiem mecz z PSG w ramach 2. kolejki fazy Ligowej Ligi Mistrzów. Wielkimi krokami zbliża się także El Clasico.

Z wagi meczu w Lidze Mistrzów zdaje sobie sprawę cały zespół, ale szczególne zaangażowanie w przygotowanie do tej rywalizacji pokazuje Lamine Yamal. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional” gwiazdor z Hiszpanii stał się jednym z liderów szatni i motywuje zespół przed rywalizacją z PSG. Yamal jest bowiem przekonany, że to czas aby znów pokazać w Europie, że Barcelona należy do gigantów futbolu. Z takiego nastawienia zadowolony jest Hansi Flick.

Lamine Yamal w tym sezonie rozegrał w sumie cztery mecze, w których zanotował dwa gole oraz zaliczył cztery asysty. Warto jednak pamiętać, że ostatnie dwa tygodnie spędził na leczeniu urazu, którego nabawił się podczas zgrupowania reprezentacji Polski. 18-latek, który zajął drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki pomimo młodego wieku na koncie ma już 110 występów dla Dumy Katalonii.

