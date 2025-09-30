Julian Alvarez jest wymieniany jako jeden z możliwych następców Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Jednak sam piłkarz ucina spekulacje na temat transferu.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Julian Alvarez dał jasny sygnał

W ostatnich tygodniach Julian Alvarez był często łączony z transferem do Barcelony. Władze Dumy Katalonii miały wytypować Argentyńczyka jako świetnego kandydata do zastąpienia Roberta Lewandowskiego. Polak ma już 37 lat i nie wiadomo, czy zostanie w klubie na kolejny sezon.

Gwiazdor Atletico Madryt dał jednak do zrozumienia, że na ten moment jego celem jest zdobywanie pucharów z obecną drużyną. W rozmowie na kanale Agustin Creevy’ego napastnik uciął medialne spekulacje oraz wyjawił, dlaczego odszedł z Manchesteru City.

– To było osobiste wyzwanie. Chciałem przestrzeni, która dałaby mi lepsze warunki do rozwoju i znalezienia najlepszej wersji siebie, dlatego podjąłem taką decyzję. Teraz muszę iść dalej i zdobywać tu tytuły – powiedział o odejściu z City.

– Przyzwyczaiłem się do wygrywania. Mam jeszcze wiele lat przed sobą i tego chcę. Nikt nie lubi przegrywać, a ja chcę nadal się rozwijać. Jestem tu od nieco ponad roku i chcę zdobywać tytuły z tym klubem – dopowiedział.

Wypowiedzi Juliana Alvareza jasno mówią o jego chęci pozostania w klubie. Wydaje się, że ostatnie doniesienia o rzekomym konflikcie z Diego Simeone były nieco na wyrost. W tej sytuacji Barcelona chyba musi poszukać innej opcji na rynku.