Arbeloa na wylocie. Fulham rozważa dwóch innych trenerów

Alvaro Arbeloa jest o krok od kolejnego zwolnienia. Z doniesień serwisu talkSport wynika, że kluczowe będą dwa kolejne mecze. Wśród jego następców wymienia się Thomasa Franka i Kierana McKennę.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Frank i McKenna wśród potencjalnych następców Arbeloi

Kariera trenerska Alvaro Arbeloi nagle nabrała rozpędu na początku tego roku. W styczniu po porażce w Superpucharze Hiszpanii pracę stracił Xabi Alonso. Jego obowiązki w Realu Madryt przejął właśnie 43-latek. Były piłkarz Los Blancos nie spisał się jednak na miarę oczekiwań, przez co po mniej więcej pięciu miesiącach został zwolniony. Co ciekawe, na ławce zastąpił go Jose Mourinho, a więc jego były szkoleniowiec.

Arbeloa ku zaskoczeniu wszystkich znalazł pracę w Premier League. Na Hiszpana postawiło Fulham. Początek przygody na wyspach nie należy do udanych. Na osiem meczów odniósł tylko dwa zwycięstwa, dwa remisy i aż cztery razy przegrał. Jego posada wisi na włosku, o czym pisze talkSport.

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Źródło przekonuje, że decydujące dla przyszłości Arbeloi będą dwa kolejne mecze. Fulham zmierzy się w lidze z Hull City oraz Coventry, a więc beniaminkami Premier League. Brak sześciu punktów może oznaczać przedwczesne rozwiązanie kontraktu, który wygasa dopiero w połowie 2029 roku.

Co ciekawe, brytyjska prasa już przymierza nowych trenerów na jego miejsce. Fulham rozważa przede wszystkim Thomasa Franka, czyli byłego trenera Brentford i Tottenhamu. Obecnie duński szkoleniowiec pozostaje bez pracy. Innym kandydatem ma być Kieran McKenna, który odpowiadał za wyniki Ipswich w latach 2021-2026. Wcześniej był asystentem Solskjaera, Mourinho i Rangnicka w Manchesterze United.