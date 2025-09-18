Yamal wróci szybciej po kontuzji? Gwiazdor walczy z czasem

17:02, 18. września 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Lamine Yamal zmaga się z urazem i opuścił ostatnie mecze Barcelony. Według „Sportu” młody gwiazdor intensywnie pracuje nad powrotem, by wrócić na boisko szybciej niż pierwotnie planowano.

Lamine Yamal
Barcelona liczy na szybki powrót Lamina Yamala do gry

Lamine Yamal nie znalazł się w kadrze Barcelony na mecz z Newcastle United w Lidze Mistrzów. Osiemnastolatek odczuwał dolegliwości po przerwie reprezentacyjnej i opuścił także ligowe starcie z Valencią. Klub zdecydował, że zamiast podróży z drużyną pozostanie w ośrodku treningowym.

Według „Sportu” Yamal spędził w Ciutat Esportiva niemal cztery godziny, wykonując ćwiczenia na siłowni i pracując z fizjoterapeutami. To nietypowo długi czas, bo zwykle treningi rehabilitacyjne są krótsze i mniej intensywne. Determinacja młodego napastnika jest wyraźna. Jego celem jest jak najszybszy powrót, aby pomóc drużynie w kolejnych spotkaniach.

Celem sztabu medycznego jest gotowość Yamala na mecz ligowy z Realem Oviedo 25 września. Nie ma jednak gwarancji, że zdąży na to spotkanie. Priorytetem pozostaje pełna forma na pojedynek z PSG, który odbędzie się 1 października. Wcześniej mówiło się, że realnym terminem jest powrót do gry na pojedynek z Realem Sociedad.

Problemy zdrowotne mają także inni piłkarze. Alejandro Balde kontynuuje proces rehabilitacji, a sytuacja Gaviego jest szczególnie skomplikowana. Klub wkrótce zdecyduje, czy pomocnik będzie leczony zachowawczo, czy też konieczna okaże się operacja.

