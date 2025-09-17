Lamine Yamal opuści kilka spotkań. Oto data powrotu

07:21, 17. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Mundo Deportivo

Lamine Yamal opuści nie tylko spotkanie z Newcastle. Jak podaje Mundo Deportivo, pod znakiem zapytania stoi także występ z Getafe i Realem Oviedo. Gwiazdor ma wrócić do składu FC Barcelony dopiero na mecz z Realem Sociedad.

Lamine Yamal
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona została bez Yamala! Wróci dopiero na mecz z Sociedad

FC Barcelona podczas ostatniego meczu ligowego przeciwko Valencii przystąpiła do rywalizacji w mocno zmienionym składzie. W kadrze zabrakło m.in. Alejandro Balde, Frenkiego De Jonga czy Gaviego. Nieobecny był również Lamine Yamal, który od momentu powrotu ze zgrupowania reprezentacji Hiszpanii narzeka na problemy zdrowotne. 18-latek cierpi na dyskomfort w okolicy spojenia łonowego.

Ze względu na kontuzję Yamal na pewno nie wystąpi w czwartkowym spotkaniu z Newcastle w Lidze Mistrzów. Hiszpańskie media prześcigają się w informacjach o możliwej dacie powrotu. Jak sugeruje Mundo Deportivo, nastolatka czeka nieco dłuższa przerwa.

Ferran Martinez poinformował, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Yamal nie wystąpi także w dwóch następnych meczach ligowych. Oznaczałoby to, że opuści starcie z Getafe oraz Realem Oviedo. Kiedy więc można spodziewać się powrotu gwiazdora? Najbardziej realna data to 28 września, czyli spotkanie z Realem Sociedad. Wtedy mógłby zagrać przez okres nie dłuższy niż kilka/kilkanaście minut.





Barcelona nie chce podejmować zbyt dużego ryzyka. W Katalonii są przekonani, że powinni dać mu czas, aby spokojnie wrócił do pełni sił. Co więcej, głównym celem jest, aby Lamine Yamal był w pełni gotowy na hit Ligi Mistrzów, a więc starcie z Paris Saint-Germain.






    
