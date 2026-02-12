Yamal stale słyszy to od Lewandowskiego. Te słowa mają pomóc

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lewandowski często podpowiada Yamalowi

Robert Lewandowski w tym sezonie spisuje się dość dobrze. Polak oczywiście pierwszy raz w swojej historii musi pogodzić się z rolą gracza, który nie jest w każdym meczu pierwszym wyborem trenera. Hansi Flick stawia na napastnika raczej w tych najważniejszych meczach, a pozostałe rozpoczyna na ławce. Nadal jednak mowa o niezwykle skutecznym graczu, który walczy o przedłużenie kontraktu z FC Barceloną.

Nie jest jednak także tajemnicą, że Lewandowski pełni swego rodzaju rolę mentora dla sporej części zespołu. Kadra FC Barcelony to głównie młodzi piłkarze, którzy są na początku swojej drogi. Wśród nich jest Lamine Yamal, który pomimo olbrzymiego talentu, również potrzebuje słów wsparcia i podpowiedzi. W rozmowie z tygodnikiem „Piłka Nożna”, Lewandowski zdradził, co dokładnie mówi Yamalowi.

– Niby jesteśmy za połową sezonu, ale tak naprawdę on się dla nas dopiero rozpoczyna. A oczekiwania wobec Lamine’a rosną. Ja mu stale powtarzam, żeby spokojnie do wszystkiego podchodził, robił swoje, rozwijał się, nadal się uczył. Wahania formy u tak młodego zawodnika są zupełnie naturalne. A z nim jest tak, że nawet gdy ma akurat słabszy dzień, to nadal daje drużynie mnóstwo pozytywnego i robi różnicę – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z tygodnikiem „Piłka Nożna”.

Zobacz także: Flick szykuje niespodziankę. To nie są dobre wieści dla Lewandowskiego