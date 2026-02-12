Flick szykuje niespodziankę. To nie są dobre wieści dla Lewandowskiego

FC Barcelona przystąpi do półfinału Copa del Rey z poważnymi osłabieniami, dlatego Hansi Flick musi szukać alternatywnych rozwiązań. Wiadomo też, jaki plan ma niemiecki trener na Roberta Lewandowskiego.

David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona bez Lewandowskiego w pierwszym składzie na Atletico

FC Barcelona zmierzy się z Atletico w pierwszym meczu półfinału Copa del Rey na stadionie Riyadh Air Metropolitano. Hansi Flick musi radzić sobie z falą absencji, która mocno ogranicza pole manewru przy ustalaniu jedenastki.

Zabraknie Gaviego, Christensena, Pedriego i Raphinhi. Do tego w ostatniej chwili wypadł Marcus Rashford, który doznał urazu kolana w meczu z Mallorca. Problemy zdrowotne sprawiają, że na lewej stronie ataku brakuje naturalnych opcji. To dlatego w przewidywanym składzie nie ma Roberta Lewandowskiego. Niemiec stawia na ruchliwość i dynamikę w ofensywie.

Według zapowiedzi Barcelona ma wyjść w ustawieniu z Joanem Garcią w bramce. Linię obrony utworzą Kounde, Cubarsi, Eric Garcia oraz Balde. W środku pola zobaczymy De Jonga i Casado. Przed nimi ma zagrać Dani Olmo. Na skrzydłach wystąpią Lamine Yamal oraz Fermin, a w roli najbardziej wysuniętego zawodnika Ferran.

Skład Atletico też wydaje się być jasny. W bramce stanie Musso. W defensywie zagrają Llorente, Hancko, Rugger oraz Pubill. W drugiej linii znajdą się Giuliano, Koke oraz Griezmann, a w ofensywie zobaczymy Giuliano, Lookmana oraz na szpicy Alvareza.

Początek hitowego starcia w Madrycie o godzinie 21:00.

